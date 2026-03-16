„NAJOZLOGLAŠENIJI“ REPER EVROPE STIŽE U BEOGRAD: Gzuz LIVE U KRANU 21. OKTOBRA - SPEKTAKL KOJI NIJE ZA SVAKOGA
Čovek koji je šokirao Ameriku i pokorio top-liste bez ijednog filtera donosi sirovu energiju Hamburga pravo u srce Beograda.
Beogradska klupska scena se sprema za noć koju će svi dugo pamtiti. U ponedeljak, 21. oktobra, prestonički klub Kran postaće mesto nastupa o kojem će se pričati nedeljama - stiže Gzuz, neprikosnoveni vladar nemačkog uličnog repa i lice najkontroverznijeg evropskog kolektiva 187 Strassenbande.
OD ULICE DO SVETSKE VIRALNOSTI
Gzuz nije samo muzičar - on je fenomen. Postao je svetska senzacija kada je američki gigant WorldStarHipHop objavio njegov spot za numeru “Was Hast Du Gedacht”, ostavljajući publiku zapanjenu brutalnošću i autentičnošću koju ovaj nemački umetnik donosi. Njegovi hitovi su prikupili stotine miliona pregleda, a svaki njegov pokret prati odana fan baza koja ceni jednu stvar iznad svega: Gzuz živi svaku reč koju repuje.
Njegova aktuelna turneja potvrđuje ogromnu popularnost: preko 50.000 prodatih ulaznica, uz rasprodate nastupe u Štutgartu, Minhenu, Dizeldorfu, Beču, Hanoveru, Cirihu, Hamburgu i drugim gradovima, što potvrđuje da je Gzuz jedan od najtraženijih rap izvođača u Evropi. Zbog velike potražnje, na jesen ga očekuje velika evropska turneja, uključujući Srbiju, Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Dansku, Holandiju, Poljsku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju, Francusku i još mnogo zemalja.
SVE SAMO NE OBIČAN NASTUP
U organizaciji Skymusica, Kingstara i Barracuda Musica, ovaj nastup u klubu Kran neće biti tipičan klupski set – biće prava eksplozija energije. Poznat po agresivnim nastupima i harizmi koja odiše autentičnošću, Gzuz dolazi u Beograd da pokaže zašto ga smatraju jednim od najopasnijih i najtraženijih izvođača modernog evropskog repa. Od mračnih hamburških ulica do vrha top-lista u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, Gzuz je dokazao da pravila za njega ne postoje.
ULAZNICE
Ovo je događaj za one koji traže pravi, sirovi zvuk i energiju koja se ne može cenzurisati. Kapacitet kluba Kran je ograničen, a s obzirom na globalni hajp koji prati svako pojavljivanje ovog umetnika, ulaznice se očekuje da budu rasprodate u rekordnom roku.
Ulaznice su dostupne putem sajta efinity.rs, efinity mobilne aplikacije, kao i na blagajnama Beogradske arene i Doma omladine Beograda, te na više od 1.000 MojKiosk prodajnih mesta širom Srbije.
DATUMI EVROPSKE TURNEJE GZUZ Live 2026
02/05/26 Offenbach: Stadthalle
02/06/26 Vienna: Gasometer - Sold Out
02/07/26 Munich: Zenith - Sold Out
02/10/26 Fürth: Stadthalle
02/11/26 Berlin: Columbiahalle - Sold Out
2/13/26 Münster: Skaters Palace - Sold Out
February 14, 2026 Hanover: Swiss Life Hall - Sold Out
02/19/26 Zurich: X-Tra - Sold Out
2/20/26 Stuttgart: Porsche Arena - Sold Out
2/21/26 Düsseldorf: Mitsubishi Electric Halle - Sold Out
2/27/26 Leipzig: Haus Auensee - Sold Out
02/28/26 Hamburg: Sports Hall - Sold Out
Sep 3, 2026 NL-Amsterdam: Melkweg
Sep 4, 2026 DK-Copenhagen: Amager Bio
Sep 19, 2026 CZ-Prague: SaSaZu
Oct 15, 2026 PL-Warsaw: Progresja
Oct 16, 2026 SVN-Bratislava: Raffinery Gallery
Oct 17, 2026 PL-Krakow: Klub Studio
Oct 19, 2026 HU-Budapest: Dürer Kert
Oct 20, 2026 HR-Zagreb: Tvornica Kulture
Oct 21, 2026 SRB: Belgrade: Kran
Oct 23, 2026 BG-Sofia: CLWD
Oct 24, 2026 RO-Bucharest: Ǫuantic
Club Oct 26, 2026 AT-Graz: Orpheum
Oct 27, 2026 AT-Linz: Posthof
Oct 29, 2026 CH-Solothurn: Kofmehl
Oct 31, 2026 LUX-Luxembourg: L’Atelier