Beogradska klupska scena se sprema za noć koju će svi dugo pamtiti. U ponedeljak, 21. oktobra, prestonički klub Kran postaće mesto nastupa o kojem će se pričati nedeljama - stiže Gzuz, neprikosnoveni vladar nemačkog uličnog repa i lice najkontroverznijeg evropskog kolektiva 187 Strassenbande.

OD ULICE DO SVETSKE VIRALNOSTI

Gzuz nije samo muzičar - on je fenomen. Postao je svetska senzacija kada je američki gigant WorldStarHipHop objavio njegov spot za numeru “Was Hast Du Gedacht”, ostavljajući publiku zapanjenu brutalnošću i autentičnošću koju ovaj nemački umetnik donosi. Njegovi hitovi su prikupili stotine miliona pregleda, a svaki njegov pokret prati odana fan baza koja ceni jednu stvar iznad svega: Gzuz živi svaku reč koju repuje.

Njegova aktuelna turneja potvrđuje ogromnu popularnost: preko 50.000 prodatih ulaznica, uz rasprodate nastupe u Štutgartu, Minhenu, Dizeldorfu, Beču, Hanoveru, Cirihu, Hamburgu i drugim gradovima, što potvrđuje da je Gzuz jedan od najtraženijih rap izvođača u Evropi. Zbog velike potražnje, na jesen ga očekuje velika evropska turneja, uključujući Srbiju, Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Dansku, Holandiju, Poljsku, Češku, Sloveniju, Mađarsku, Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju, Francusku i još mnogo zemalja.

SVE SAMO NE OBIČAN NASTUP

U organizaciji Skymusica, Kingstara i Barracuda Musica, ovaj nastup u klubu Kran neće biti tipičan klupski set – biće prava eksplozija energije. Poznat po agresivnim nastupima i harizmi koja odiše autentičnošću, Gzuz dolazi u Beograd da pokaže zašto ga smatraju jednim od najopasnijih i najtraženijih izvođača modernog evropskog repa. Od mračnih hamburških ulica do vrha top-lista u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, Gzuz je dokazao da pravila za njega ne postoje.

ULAZNICE

Ovo je događaj za one koji traže pravi, sirovi zvuk i energiju koja se ne može cenzurisati. Kapacitet kluba Kran je ograničen, a s obzirom na globalni hajp koji prati svako pojavljivanje ovog umetnika, ulaznice se očekuje da budu rasprodate u rekordnom roku.