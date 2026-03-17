„Glavni preduslov za uspešno upravljanje konfliktom je upravljanje sobom“, zaključak je predavanja koje je Goran Vučetić, Country Manager u kompaniji Mozzart, održao na temu „Upravljanje konfliktima kao veština liderstva na sastancima”. Događaj je, u saradnji sa PMI Serbia Chapter, u Fondaciji Mozzart okupio veliki broj menadžera koji su pomno ispratili Goranove savete kako da konflikti budu resurs, a ne pretnja. Prisutni su imali priliku i da novostečena znanja testiraju na licu mesta učešćem u zabavnom kvizu, a najuspešniji su osvojili i vredne nagrade.

Goran je objasnio da su sastanci u savremenom poslovnom okruženju mnogo više od rutinskih radnih obaveza – oni su kompanijski trenutak istine i jedan od najpouzdanijih parametara nivoa korporativne kulture. Na malom prostoru i u ograničenom vremenskom okviru, sastanci okupljaju ljude potpuno različitih hijerarhijskih nivoa, stepena znanja, razvijenosti emocionalne inteligencije, veština i navika, kako bi pronašli rešenja za izazove sa kojima se kompanija suočava.

Kako je istaknuto na predavanju, rezultati i isporuke sa sastanaka direktno izgrađuju ili urušavaju „meeting ekosistem“ kompanije. Loše vođen sastanak se ne završava kada učesnici napuste salu već ostavlja posledice i na naredne sastanke i to kroz izgubljeno vreme, potrošenu energiju i smanjeni fokus, što se kasnije odražava na kvalitet odluka i povećava rizike u poslovnim procesima. Sve navedeno dalje kontaminira korporativnu kulturu i povećava konfliktni potencijal u sistemu, što u povratnoj sprezi dodatno ubrzava spiralu pogoršanja budućih događaja.