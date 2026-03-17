SASTANCI KAO OGLEDALO KORPORATIVNE KULTURE: Zašto je upravljanje konfliktima ključ liderstva
„Glavni preduslov za uspešno upravljanje konfliktom je upravljanje sobom“, zaključak je predavanja koje je Goran Vučetić, Country Manager u kompaniji Mozzart, održao na temu „Upravljanje konfliktima kao veština liderstva na sastancima”. Događaj je, u saradnji sa PMI Serbia Chapter, u Fondaciji Mozzart okupio veliki broj menadžera koji su pomno ispratili Goranove savete kako da konflikti budu resurs, a ne pretnja. Prisutni su imali priliku i da novostečena znanja testiraju na licu mesta učešćem u zabavnom kvizu, a najuspešniji su osvojili i vredne nagrade.
Goran je objasnio da su sastanci u savremenom poslovnom okruženju mnogo više od rutinskih radnih obaveza – oni su kompanijski trenutak istine i jedan od najpouzdanijih parametara nivoa korporativne kulture. Na malom prostoru i u ograničenom vremenskom okviru, sastanci okupljaju ljude potpuno različitih hijerarhijskih nivoa, stepena znanja, razvijenosti emocionalne inteligencije, veština i navika, kako bi pronašli rešenja za izazove sa kojima se kompanija suočava.
Kako je istaknuto na predavanju, rezultati i isporuke sa sastanaka direktno izgrađuju ili urušavaju „meeting ekosistem“ kompanije. Loše vođen sastanak se ne završava kada učesnici napuste salu već ostavlja posledice i na naredne sastanke i to kroz izgubljeno vreme, potrošenu energiju i smanjeni fokus, što se kasnije odražava na kvalitet odluka i povećava rizike u poslovnim procesima. Sve navedeno dalje kontaminira korporativnu kulturu i povećava konfliktni potencijal u sistemu, što u povratnoj sprezi dodatno ubrzava spiralu pogoršanja budućih događaja.
Dobra priprema sastanka počinje mnogo pre nego što se učesnici okupe za istim stolom i podrazumeva ozbiljnu analizu da li je on uopšte potreban ili je dovoljno poslati mejl. Vučetić je naglasio i značaj spretnog i edukovanog medijatora koji poput maestra „diriguje“ učesnicima i ne dozvoljava da se orkestar raštimuje. Sposobnost medijatora da funkcioniše i u okruženju kolega koji su na višem hijerarhijskom nivou, kao i sa kolegama sa konfliktnim potencijalom, a da sve vreme vodi sastanak ka planiranom cilju je „suvo zlato“ svake kompanije. Goran je upozorio da nedovoljno dobro upravljanje konfliktima smanjuje produktivnost, destimuliše razmenu znanja, povećava nepoverenje u timu i kreira okruženje u kojem dobri kadrovi više ne žele da funkcionišu.
U vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja koji utiče na otuđenost čoveka od čoveka, upravo kvalitet međuljudskih odnosa ostaje jedan od ključnih faktora uspeha organizacija. Balans između humanih veština, razvijene korporativne kulture i pametne upotrebe savremenih tehnologija dobitna je kombinacija i zalog za budućnost i prosperitet svake kompanije i svakog sistema.