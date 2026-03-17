Koncert svetske latino pop zvezde Ricky Martina, koji će biti održan 16. juna na jubilarom, petom Belgrade River Festu, rasprodat je rekordnom brzinom. Veliko interesovanje pokazalo je da publika prepoznaje značaj festivala koji u grad dovodi najveće svetske muzičke zvezde. Nakon objave da je koncert rasprodat, Ricky Martin se oglasio na Instagramu i zahvalio publici u Beogradu, poručivši da se raduje susretu sa fanovima u Srbiji.

Koncert će biti održan na jednoj od najlepših open-air lokacija u regionu, na ekskluzivnoj festivalskoj sceni uz reku u okviru Belgrade River Festa.

HAUSER DRUGE VEČERI FESTIVALA



Druge večeri festivala nastupiće svetski poznati violončelista HAUSER, umetnik koji je rasprodavao arene širom sveta, a sada u Beograd stiže sa projektom CINEMA, kroz koji donosi najpoznatije teme filmske muzike.



„Projekt CINEMA bio mi je dugo u mislima. Oduvek sam želeo da kroz violončelo prenesem emocije koje su ove melodije nosile na velikom platnu“, poručuje HAUSER.



Belgrade River Fest je tokom pet godina postao prepoznatljiva manifestacija koja u Beograd dovodi najveća imena svetske muzičke scene.