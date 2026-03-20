Beogradsku publiku uskoro očekuje posebno muzičko veče – koncertni program „A Night of Whitney Houston“, u izvođenju holandske pevačice Glennis Grace. Koncert ove sjajne vokalistkinje svetskog kalibra održiće se u sredu, 15. aprila u Sava centru sa početkom u 20 časova.

Reč je o pažljivo osmišljenom omažu jednoj od najvećih muzičkih ikona svih vremena, Whitney Houston, kroz izbor njenih najpoznatijih pesama koje su obeležile generacije. Publika će imati priliku da uživo doživi uverljive i harizmatične interpretacije, uz vrhunski bend i produkciju koja verno dočarava duh originalnih izvođenja.

Glennis Grace već godinama važi za jedan od najimpresivnijih vokala evropske scene, a širu međunarodnu pažnju privukla je nastupom u emisiji “America’s Got Talent”, gde je upravo interpretacijama pesama Whitney Houston stigla do finala. Njeni koncerti posvećeni ovom muzičkom nasleđu redovno nailaze na izuzetne reakcije publike širom Evrope.

Koncert u Beogradu biće ujedno i njen prvi nastup pred publikom u Srbiji, pružajući jedinstvenu priliku da se uživo dožive emocija, energija i vokalna snaga po kojima je ova umetnica prepoznata.

