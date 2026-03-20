U konkurenciji brojnih klubova iz različitih zemalja, devojčice iz Šapca su svojim talentom, energijom i disciplinom osvojile zlatnu medalju u svojoj kategoriji. Kao dodatno priznanje za izuzetan nastup, dobile su i specijalnu nagradu – plasman i zvaničan poziv za učešće na međunarodnom takmičenju u Beču.

„Odlazak u Beč predstavlja veliki korak za naš studio, ali i priliku da još jednom dostojno predstavimo Šabac na evropskoj plesnoj sceni. Posebno smo ponosni na činjenicu da studio vodi sedamnaestogodišnja Nina, koja svojim radom, posvećenošću i ljubavlju prema plesu postiže vrhunske rezultate zajedno sa svojim timom. Ovaj uspeh je dokaz da mladost, upornost i vera u snove donose velike rezultate“, poručuju iz Dance studija Nina.