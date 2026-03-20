Postoje trenuci kada nas život sustigne brže nego što smo spremni da priznamo. Kada jedno lice iz prošlosti izbriše sve što smo pažljivo gradili i podseti nas na ono od čega smo pokušavali da pobegnemo. Upravo takav trenutak pokreće priču romana „Predrasude“.

Uhvatila se instinktivno obema rukama za grudi, pokušavajući da povrati dah koji joj je izmakao u sekundi. Nije joj bilo potrebno da mu vidi lice – prepoznala ga je po hodu. Zamišljen, tajanstven, samouveren… isti kao nekada. Sve što je pokušala da zaboravi vratilo se u jednom jedinom pogledu, snažnije nego ikad.

„Predrasude“ je emotivna priča o sudaru prošlosti i sadašnjosti, o emocijama koje ne blede i o istinama koje dugo odbijamo da prihvatimo. Roman koji pokazuje koliko su naše odluke često vođene strahovima, ali i koliko jedno srce može da promeni sve kada mu damo priliku.

