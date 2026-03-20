Koncert „Sanja & Zec - Najveći hitovi grupe Novi Fosili“ biće održan 6. decembra u Sava Centru, gde će publika imati priliku da uživo čuje neke od najvoljenijih pesama regionalne pop muzike.

U nastavku večeri koja donosi mnogo više od koncerta, publika će ponovo osetiti emociju pesama koje su obeležile generacije. Na programu su bezvremenski hitovi:

„Kako je dobro videti te opet“, „Da te ne volim“, „Milena“, „Još te volim“, „Reci mi tiho“, „Saša“, „Šuti moj dječače plavi“, „Košulja plava“ i mnoge druge - u interpretaciji koja čuva autentičnost originala, ali donosi i novu, snažnu emociju.

Posebna veza između publike i muzike Novih Fosila oduvek je imala svoje najlepše trenutke upravo u Sava Centru. Na ovoj sceni stvarani su koncerti koji se pamte, zbog čega će i ova decembarska noć imati posebnu simboliku.

Sava Centar, kao jedno od najznačajnijih kulturnih mesta u regionu, nastavlja da bude prostor u kojem se neguju vrhunski muzički sadržaji i doživljaji koji prevazilaze klasičan koncert.

Pred nama je decembarsko veče za pamćenje - susret sa muzikom koja traje i emocijama koje se ne zaboravljaju.