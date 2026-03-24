Madlenianum Opera i Teatar vas poziva na posebno izvođenje mjuzikla Company, koje će se održati 31. marta veče u kojem se brišu granice između humora i intime, između usamljenosti i potrebe za ljubavlju.

Na sceni Madlenianum Opera i Teatar, u režiji Nebojša Bradić, oživljava savremena priča o generaciji koja se preispituje, traži i često luta između slobode i bliskosti.

U ulozi Roberta nastupa Slaven Došlo, vodeći publiku kroz niz duhovitih, oštrih i dirljivih situacija koje čine mozaik modernih odnosa.

Muzika Stephen Sondheim donosi ritam savremenog života brz, složen i emotivno razotkrivajući, dok ansambl predstave precizno i energično gradi atmosferu u kojoj se publika prepoznaje.

Ovo je ujedno i poslednje izvođenje ovog mjuzikla prilika koja se ne ponavlja.

Kako ističe Slaven Došlo:

„Robert je lik koji se ne bori sa svetom, već sa sobom. U toj tišini između odluka i strahova, mnogi će prepoznati sopstvene dileme. Ova predstava nas ne uči šta da izaberemo, već nas podseća koliko je važno da budemo iskreni prema sebi – čak i kada je to najteže.”

Veče 31. marta rezervisano je za publiku koja želi više od pozorišta za one koji žele da osete, preispitaju i ponesu sa sobom pitanje koje ostaje da odzvanja i nakon spuštanja zavese: