Humanost je i ovog marta bila u glavnoj ulozi na repertoaru teatra Fondacije Mozzart, a martovski program zatvoriće predstave „Zajedno“ Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i „Crveni šešir“, sa Nadom Blam i Minom Lazarević u glavnim ulogama. Kao i svaka prethodna predstava na sceni Fondacije Mozzart, i ove izvedbe imaće humanitarni karakter — ulaznica je SMS 222 na 3800 za lečenje Darije Tašković.

Pod blagim svetlom reflektora na sceni Fondacije Mozzart u petak, 27. marta, na Svetski dan pozorišta okupiće se jedna porodica — ne ona savršena, već stvarna, ranjena, ogoljena do istine. Glumačku postavku predstave „Zajedno“ čine Gordana Đurđević Dimić, Nenad Pećinar, Jasmina Večanski Kujundžić, Bojana Ordinačev, Branislav Jerković i Jugoslav Krajnov. Kroz scensku prisnost otvoriće vrata jedne porodice koja se, nakon pet godina ćutanja, ponovo okuplja zbog smrti bliske osobe. Sto, običan komad nameštaja, postao je njihova ispovedaonica, ring i ogledalo u kojem se svako od likova suočava s onim što je odavno potisnuo. „Zajedno“ je priča o porodici, ali i o svima nama — o našim neizgovorenim rečima, o oprostima koji kasne, o ljubavi koja se, i kad je najtiša, nikada ne gasi.

Komad „Crveni šešir“, koji je nastao po tekstu Rastka Papića, prati kombinaciju duhovitih i dirljivih scena koje istražuju odnos između dve profesionalne umetnice, ali i univerzalne teme prijateljstva, rivalstva, ljubavi i partnerstva. Predstava je inspirisana istinitom pričom o dvema poznatim srpskim glumicama, a kroz nju se provlači fina granica između suparništva i dubokog međusobnog poštovanja, što glumice Nada Blam i Mina Lazarević uspešno dočaravaju na sceni.