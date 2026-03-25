Danas je, u poslepodnevnim časovima, u Beograd sletela najpoznatija baletska zvezda našeg vremena – Marijanela Nunjez. Prvake londonskog Kraljevskog baleta Marijanelu Nunjez i Patricija Revea, na aerodromu je sačekala Aja Jung, direktorka novosadskog baleta i Beogradskog festivala igre.

Rođena u Argentini, Marijanela Nunjez je neprikosnovena međunarodna baletska zvezda, ovenčana najznačajnijim priznanjima, među kojima je i Nagrada Olivije za izuzetan doprinos umetničkoj igri. Nunjez će na Velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta nastupiti sa Patricijom Reveom zvezdom kubanskog baleta i umetnikom koga su svetski mediji nedavno predstavili kao novu uzdanicu britanske scene i najmlađeg prvaka londonskog Kraljevskog baleta.

Koreografiju baleta “Žizela” za Balet Srpskog narodnog pozorišta potpisuje Aleksandar Antonijević, novosadski đak i umetnik izuzetne internacionalne karijere. Kostime je osmislio Zoran Dobrić, profesor scenskog kostima koji svoju uspešnu karijeru već godinama gradi na najprestižnijim školama u Njujorku, ali i kroz brojne izložbe, modne revije i naslovne strane najpoznatijih časopisa u Americi.

Nova postavka “Žizele” jeste jedan od rezultata fantastičnog uspeha koji Balet Srpskog narodnog pozorišta beleži sa dolaskom Aje Jung na čelo ovog ansambla krajem 2024. godine. Za nešto više od godinu dana, u sinergiji sa darovitim mladim igračima iz celog sveta koji danas rade u Novom Sadu, ostvarene su saradnje sa važnim umetnicima, koreografima i pedagozima koje su rezultirale hrabrim repertoarskim zaokretom. Novosadski Balet je sa svojim obnovljenim i novim naslovima postao referentan za domaću i inostranu publiku, a deo savremene produkcije predstavljen je i van granica naše zemlje.

“Dolazak Marijanele Nunjez i Patricija Revea, za mene lično jeste znak da je novosadski ansambl postao deo svetske baletske porodice, i da slavni umetnici žele da podrže naše napore i viziju. Verujem u ozbiljan rad i dobru energiju.” – rekla nam je kratko Aja Jung.

Marijanela Nunjez jedna je od najznačajnijih baletskih umetnica. Rođena je u Buenos Ajresu i počela da se bavi baletom sa samo tri godine. Sa šest godina započinje školovanje u Baletskoj školi pri Teatru Kolon, a sa šesnaest godina dobija svoj prvi profesionalni angažman u ansamblu Teatra Kolon. Ubrzo počinje da igra solističke uloge i nastupa na međunarodnim turnejama, kako sa matičnom kompanijom, tako i kao gostujuća umetnica sa svojim partnerom, Maksimilijanom Guerom. Uskoro odlazi u London, kako bi se pridružila završnoj godini Baletske škole Kraljevskog baleta, a ansamblu ove trupe samo godinu dana kasnije. Promovisana je u zvanje prve solistkinje, a zatim i prvakinje londonskog Kraljevskog baleta kada joj je bilo samo dvadeset godina. Ujedno, tako je postala najmlađa prvakinja baleta u istoriji ovog teatra. Tumačila je sve vodeće uloge u klasičnom, dramskom i savremenom repertoaru, uključujući dela Frederika Aštona, Džordža Balašina, Džona Kranka, Vilijama Forsajta, Jiržija Kilijana, Keneta Makmilana, Vejna Mekgregora, Ešlija Pejdža, Džeroma Robinsa, Lijama Skarleta, Glena Tetlija, Entonija Tjudora i Kristofera Vildona. Sve njene uloge zabeležene su na bioskopskim ili dvd izdanjima londonske Opere. Među priznanjima koja je dobila nalaze se nagrade Kritičarskog kruga za najbolju balerinu 2005, 2012, 2018. i 2022. godine, Medalja za najbolju balerinu decenije u Argentini (2009), kao i Nagrada Marija Ruanova (2011). Dobitnica je najprestižnije britanske Nagrade Olivije za izuzetan doprinos umetničkoj igri 2013. godine. Kao gostujuća umetnica nastupala je sa ansamblima Bečke državne opere, Američkog baletskog teatra, Baleta milanske Skale, Baleta Teatra Kolon, Australijskog baleta, kao i na gala večerima širom sveta.

Patricio Reve je rođen u Havani, gde se školovao u Nacionalnoj baletskoj školi Fernanda Alonsa. Pridružio se Nacionalnom baletu Kube 2015. godine, a u zvanje prvaka baleta promovisan je 2017. godine. Njegove međunarodne turneje sa ansamblom vodile su ga na prestižne scene širom SAD, Kanade, Španije, Francuske, Italije, Meksika i Kine. Tumačio je glavne uloge u predstavama u koreografiji Alisije Alonso, uključujući balete „Don Kihot”, „Žizela”, „Labudovo jezero”, „Karmen”, „Pakita” i „Vragolanka”. U Australiju odlazi 2018. godine, gde je kao prvi solista započeo svoj profesionalni angažman u Kvinslend baletu. U zvanje prvaka baleta unapređen je 2022. godine. Bio je gostujući umetnik londonskog Kraljevskog baleta, a nedavno je pozvan da nastavi svoju izuzetnu karijeru kao prvak ove trupe.