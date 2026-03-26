Slušaj vest

Dok Srbija još uvek sabira utiske od prošlogodišnjeg koncerta grupe Guns N’ Roses, 17. jun 2026. donosi novi zemljotres - na Ušće stiže neuništivi Lenny Kravitz. Ipak, malo ko zna da je Lenny zapravo „brat po oružju“ Slasha i da su njih dvojica u tajnosti ispisali istoriju rocka koju danas svi znamo.

Susret koji je promenio sve: „Znam te iz školske klupe!“ Sve je počelo na dodeli američkih muzičkih nagrada 1990. godine. Dok su Guns N’ Roses dominirali planetom sa albumom Appetite for Destruction, u prvim redovima, odmah iza njih, sedeo je Lenny Kravitz. U jednom trenutku, pogledi Slasha i Lennyja su se sreli i nastao je tajac. Nisu se prepoznali kao svetske megazvezde, već kao tinejdžeri koji su nekada delili hodnike legendarne Beverly Hills High School. „Slash i ja smo se samo gledali... Onaj pogled: 'I know you'. Ne 'Znam da si ti Slash', nego „Znam te iz škole!“ - svojevremeno se Lenny prisećao trenutka kada su shvatili da su obojica postali rock bogovi, a da se nisu videli od mature.

Foto: Promo/Mia Ross

Riff koji su „Gunsi“ odbacili: Slashov osvetnički poziv iz Concorde-a Neposredno nakon tog sudbonosnog susreta, rodila se ideja o saradnji koja će zauvek promeniti temelje muzičke industrije. Slash je u tom periodu imao spreman brutalan riff za pesmu „Always on the Run“, koji je originalno bio namenjen grupi Guns N’ Roses. Međutim, pesma je bukvalno "izbačena" sa njihovog albuma jer se tadašnjem bubnjaru nije dopao specifičan, sirovi ritam. Slash, uveren u snagu te melodije, čim je završio evropsku turneju, seo je na tadašnji supersonični Concorde, sleteo u Njujork u 8:30 ujutru i direktno sa aerodroma pozvao Lennyja uz rečenicu: „Stižem kod tebe, idemo u studio!“

Najluđa scena u istoriji Njujorka: Dve najveće zvezde u jutarnjem špicu metroa! Ono što je usledilo zvuči kao filmska urbana legenda, ali je 100 odsto istina. Bez limuzina, hordi telohranitelja i lažne pompe, dve najveće rock zvezde tog trenutka odlučile su se za najbrži prevoz. Lenny Kravitz i Slash su sa koferima za gitare u rukama ušli u krcat jutarnji metro za New Jersey!

Foto: Promo/Mia Ross

„Ušli smo u onaj prepuni voz... Samo nas dvojica sa gitarama, gurajući se sa ljudima koji idu na posao. Bilo je potpuno ludo i spontano“, izjavio je Lenny opisujući put ka studiju gde je nastala jedna od najpoznatijih rock himni svih vremena. Filozofija „prvog pokušaja“: Brutalna pravila u studiju Saradnja dvojice virtuoza bila je zasnovana na čistom instinktu. Lenny je postavio surovo pravilo: sve se snima iz prvog puta. Pesma „Always on the Run“ napisala je samu sebe za svega nekoliko minuta dok je Lenny bio za bubnjevima, a Slash "vrištao" na gitari. Kada su kasnije snimali solo za numeru „Fields of Joy“, Slash je želeo da ponovi snimak nekoliko puta kako bi ga „ispeglao“, ali mu Lenny nije dozvolio. Želeo je tu sirovu, "prljavu" i neobrađenu agresiju prvog trenutka - upravo onu energiju koju beogradska publika dobija u punom sjaju 17. juna na Ušću.