Uz dnevno izdanje novina Kurir čitaoce očekuje spoj zabave i praktičnosti – novi broj omiljenog TV vodiča TV Ekran i koristan alat za svako domaćinstvo – ključ za odvijanje šrafova!

Bilo da su u pitanju sitne kućne popravke, montaža ili svakodnevni zadaci, ovaj praktičan alat biće vam uvek pri ruci. Kompaktan, jednostavan za upotrebu i neizostavan u svakoj kući.

Uz to, TV Ekran donosi najtačniji TV program, zanimljive priče, intervjue i preporuke za gledanje, kako biste uvek znali šta vas čeka na malim ekranima.

U novom broju TV Ekrana čitajte:

Ekskluzivno Džud Lo: Bilo mi je zabavno u liku Putina: Slavni britanski glumac u intervjuu otkriva sve izazove s kojima se susreo dok je snimao film „Čarobnjak iz Kremlja“ i opisuje osećaj dok je pred kamerom bio u koži ruskog predsednika.

Radomir Nikolić: Od Gorice Popović sam naučio da se uloge ne odbijaju.

Alis Englert: Kroz likove koje igram učim o sebi, o svetu i o ljudima.