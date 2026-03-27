Pozorišna čarolija koja daruje nadu – „Mačak u čizmama“ za malu Jovanu
U nedelju, 29. marta u 16 časova, Velika scena Akademije 28 postaće mesto gde se spajaju dečija mašta i velika srca. Fondacija „Luka Ilić“, Akademija 28 i pozorište „Sanjalište“ pozivaju vas na humanitarno izvođenje predstave „Mačak u čizmama“, posvećeno našoj maloj sugrađanki, četvorogodišnjoj Jovani Trlajić.
Jovana se hrabro bori sa cerebralnom paralizom, epilepsijom i poremećajima motorike. Ovaj dan je prilika da joj svi zajedno pokažemo da u toj borbi nije sama.
Poznata bajka Šarla Peroa, u maštovitoj i duhovitoj adaptaciji pozorišta „Sanjalište“, donosi nam priču o prijateljstvu, snalažljivosti i veri da dobro uvek pobeđuje. Na sceni će oživeti omiljeni likovi u izvođenju sjajnog ansambla koji čine: Vanja Đenadić, Aleksandar Radević, Marija Žeravica, Katarina Živković, Goran Bane Ivanović, Marko Topolovački i Nikola Marković, osnivač pozorišta.
Sav prihod od prodatih ulaznica, po ceni od 600 dinara, biće usmeren direktno za Jovanino lečenje.
Informacije o ulaznicama:
Ulaznice možete kupiti direktno na blagajni Akademije 28 (Nemanjina 28). Preporučujemo da svoje mesto obezbedite na vreme kako bismo svi zajedno ispunili salu do poslednjeg mesta za Jovanu.
Pozivamo roditelje, bake, deke i mališane da nam se pridruže. Dođite da uživamo u pozorišnoj igri i učinimo nešto veliko. Jer ponekad, jedna ulaznica nije samo mesto u publici – ona je važan korak ka nečijem srećnijem detinjstvu i boljem sutra.
Hajde da sanjamo i pomažemo zajedno!
