U nedelju, 29. marta u 16 časova, Velika scena Akademije 28 postaće mesto gde se spajaju dečija mašta i velika srca. Fondacija „Luka Ilić“, Akademija 28 i pozorište „Sanjalište“ pozivaju vas na humanitarno izvođenje predstave „Mačak u čizmama“, posvećeno našoj maloj sugrađanki, četvorogodišnjoj Jovani Trlajić.

Jovana se hrabro bori sa cerebralnom paralizom, epilepsijom i poremećajima motorike. Ovaj dan je prilika da joj svi zajedno pokažemo da u toj borbi nije sama.

Poznata bajka Šarla Peroa, u maštovitoj i duhovitoj adaptaciji pozorišta „Sanjalište“, donosi nam priču o prijateljstvu, snalažljivosti i veri da dobro uvek pobeđuje. Na sceni će oživeti omiljeni likovi u izvođenju sjajnog ansambla koji čine: Vanja Đenadić, Aleksandar Radević, Marija Žeravica, Katarina Živković, Goran Bane Ivanović, Marko Topolovački i Nikola Marković, osnivač pozorišta.

Sav prihod od prodatih ulaznica, po ceni od 600 dinara, biće usmeren direktno za Jovanino lečenje.