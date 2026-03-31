NA DORĆOLU S PROLJEĆA: Humanitarno izvođenje predstave Nikole Kojo okupilo brojnu publiku u Fondaciji Mozzart
Nekako s proljeća setimo se starih drugova, ali i onih kojima je pomoć prijatelja najpotrebnija. Legendarni Nikola Kojo je početkom ovog proleća na sceni Fondacije Mozzart okupio vrhunske muzičare iz benda Girls, Boys & Toys, a u publici stare drugove i glumačke legende, pa im priredio spektakl za pamćenje. Muzička predstava „Kako sam prestao da pevam pod tušem“ izvedena je na Dorćolu, a posebnu snagu emotivnim stihovima dala je upravo nota humanosti. Ekipa predstave i Fondacija Mozzart ovu lepu muzičko-scensku priču zaokružili su donacijom vrednih medicinskih uređaja Bolnici za dečje plućne bolesti i TBC Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“.
„Utisci su fenomenalni. Bilo je i dosta treme zato što je cela sala bila puna prijatelja, muzičara, glumaca. Uživali smo u predstavi, u svirci i u svemu što ide sa tim. Posebno je zadovoljstvo kad čovek dobije priliku da uradi nešto lepo i nekom pomogne“, istakao je Kojo.
Od prvih taktova ređale su se džez numere, operske arije i poznate melodije iz kultnih ostvarenja domaće kinematografije, a Kojo je svaku prošarao uspomenama i posebnim trenucima iz svog života i karijere. Prisećajući se ratnih filmova koji šalju poruke mira, pozdravio je svog kolegu, prijatelja i saborca Cviju, sa kim je najviše puta delio isti kadar, a koji ga je bodrio iz prvih redova. Stihovi numere „Ljubav je to“ posebno su razgalili Vesnu Trivalić, koja je bila jedna od najveselijih, a Fondacija Mozzart je te večeri zaista bila „adresa na kojoj samo ljubav stanuje“.
„Voleo bih da svako večeras ponese jednu lepotu, nadu da dolaze bolja vremena. Vreme je da pobede ljubav i lepota“, poručio je Kojo.
Sreću i ganutost jer se njen kolega ponovo vratio svojoj velikoj ljubavi – muzici, nije krila Vesna Trivalić, koja je otkrila da nijedno veselje, rođendan, premijera nisu mogli proći, a da Nikola ne zapeva.
„Još od naše mladosti, kruna svakog slavlja bilo je kada će Kojo da zapeva. Ja baš dugo čekam ovo veče i radujem se da se vratio muzici, jer mu pripada i ima fantastične umetnike oko sebe. Bilo je dirljivo, uzbudljivo, ljubavno, kako dolikuje njegovoj duši“, podelila je Vesna svoje utiske.
Red dobre muzike, red anegdota, malo smeha i mnogo iskrenih emocija stalo je u dva sata kvalitetnog programa, koji je u jednom trenutku celu salu podigao na noge.
„Lepo je pevati pod tušem, ali još je lepše sa ovako dobrim muzičarima. Veliko je zadovoljstvo pevati na sceni, pa i uz tremu i sve ostalo. Zaista sam uživao“, zaključio je čuveni Kojo.
„Kako sam prestao da pevam pod tušem“ premijerno je izvedena ranije ovog meseca u Cirihu, gde je gost na sceni bila Ana Štajdohar. Naredno igranje najavljeno je za 24. april u Beču, a u planu su i nova izvođenja u Fondaciji Mozzart u aprilu i maju.
Promo