Priča o čoveku čija nas je obrada dečije pesme “Zum, zum” na norveškom svojevremeno sve oduševila!

U nedelju, 12. aprila u 18.35 premijerno emitujemo autorski film u produkaciji Kurir televizije, “U zemlji srećnih”, autorke i urednice Aleksandre Gajić.

Film prati jedinstvenu muzičku saradnju norveškog harmonikaša srpskog porekla Jovana Pavlovića i hora Svartlamon Hardkor iz Trondhejma, koji obeležava 20 godina postojanja.

Kroz zajednički proces rada Jovan prenosi deo svog nasleđa, učeći norveške pevače srpskim tradicionalnim pesmama. Na svom jubilarnom koncertu hor izvodi pesmu na srpskom jeziku koju su dugo i posvećeno pripremali, a čije izvođenje u novom kontekstu otvara prostor za razmišljanje o identitetu, pripadanju i univerzalnom jeziku muzike u zemlji koja se smatra jednom od najsrećnijih na svetu.

Jovan Pavlović je umetnik koji nadilazi granice žanrova i geografije, virtuoz na harmonici, kompozitor i improvizator koji spaja jazz, klasiku i tradicionalnu muziku u jedinstveni umetnički izraz. Rođen je u Beogradu 1975. godine. Pre 25 godina otišao je u Norvešku, završio muzičku akademiju i danas se tamo profesionalno bavi muzikom, pa pored saradnje sa norveškim pank horom "Svartlamon" sa kojim je napravio obrade srpskih dečijih pesama koje su postale hit kako u Srbiji, tako i u Norveškoj. Komponuje muziku za pozorišne predstave, svira sa velikim orkestrima svoje aranžmane, koji su mešavina i balkanskog i tamošnjeg zvuka.

U intervjuu koji je dao za Kurir 2019. godine, odgovorio je na pitanje u vezi sa obradama sa horom iz Norveške, po kojima je najpoznatiji našoj javnosti.

Kako ste saznali za njih i otkud ideja za obrade dečijih pesama?

- Oni imaju probe u blizini moje kuće, ja sam znao za njih, oni su znali za mene, ali dugo nismo uspeli da se uklopimo i napravimo saradnju. Bilo je interesantno kada su mi posle nekog vremena rekli "Jovane, hajde mi da dođemo u Srbiju, da dođemo turistički", ja sam rekao okej ako dođete turistički onda ćemo mi da napravimo jedan koncert ili dva, a ako ćemo da napravimo koncert onda ćemo da uvežbamo nešto srpsko, to bi bilo interesantno za našu publiku. Tada mi je palo na pamet s obzirom da su toliko gromoglasni da bi bio totalni paradoks da otpevaju dečiju pesmicu. Tako je u stvari nastao i "Zum zum". U dečijim pesmama ne postoji nijedan momenat koji može da isprovocira ljude, u hiljadu komentara sam video da je tek po neko napisao negativnu stvar. To je nešto što je bezopasno i ne može nikoga da povredi.

Još tokom ranog školovanja postao je četvorostruki dobitnik nagrade za najboljeg izvođača klasične muzike na nacionalnim takmičenjima u bivšoj Jugoslaviji, da bi 1994. godine dobio punu stipendiju za Konzervatorijum u Trondhajmu, gde se otvara prema svetu džez improvizacije i world music-a. Tamo oblikuje svoj prepoznatljiv zvuk, liričan, bogat harmonijama i ritmički razigran.

Njegov talenat, postignuća i njegov život generalno, zaslužili su da budu smešteni u formu dokumentarnog filma, što je autorka Aleksandra Gajić prepoznala i učinila.