Slušaj vest

Agencija Fabrika, organizuje jedinstven muzički događaj, „Simfonijski dijalog: klasika, soul, film i tango“, koncert koji briše granice između žanrova i donosi novo koncertno iskustvo, uz podršku UniCredit banke.

Koncerti će biti održani:

  1. 22. aprila u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu
  2. 23. aprila u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini

Alessandro Quarta PHOTO BY MARCO PERULLIjpg.jpg
Foto: Promo

Po prvi put pred domaćom publikom nastupiće svetski priznati violinistaAlessandro Quarta, “roker u klasičnoj muzici” i umetnik prepoznat po energičnom, nekonvencionalnom i scenski snažnom izvođenju. Uz njega će nastupiti i renomirani dirigent, miljenik beogradske publike,Jacopo Sipari, čije dirigovanje svaki nastup pretvaraju u snažan umetnički doživljaj.

jacopo sipari requiem foto.jpg
Foto: Promo

U umetničkom programu učestvuje iBojana Stamenov, čiji vokalni izraz donosi soul interpretacije i dodatnu emotivnu dimenziju celokupnom muzičkom konceptu.

Program se izvodi u pratnji benda Alessandra Quarte „Peti element“ iBKO Simfonijskog orkestra.

SVETSKI SPEKTAKL SA ALLESSANDROM QUARTOM I JACOPO SIPARIJEM STIŽE U SRBIJU 1 Izvor: Kurir

Program objedinjuje klasičnu muziku, filmske teme, soul i tango u savremenom koncertnom konceptu koji spaja virtuoznost i emotivni izraz, u jedinstvenom muzičkom doživljaju koji pomera granice žanrova.

SVETSKI SPEKTAKL SA ALLESSANDROM QUARTOM I JACOPO SIPARIJEM STIŽE U SRBIJU 2 Izvor: Kurir

Karte se mogu kupiti:

Beograd: biletarnica Kolarčeve zadužbine; Kolarac.rs I tickets.rs

Novi sad:prodaja.snp.prg.rs

