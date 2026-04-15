SIMFONIJSKI DIJALOG: KLASIKA, SOUL, FILM I TANGO – SVETSKI SPEKTAKL SA ALLESSANDROM QUARTOM I JACOPO SIPARIJEM STIŽE U SRBIJU
Agencija Fabrika, organizuje jedinstven muzički događaj, „Simfonijski dijalog: klasika, soul, film i tango“, koncert koji briše granice između žanrova i donosi novo koncertno iskustvo, uz podršku UniCredit banke.
Koncerti će biti održani:
- 22. aprila u Novom Sadu u Srpskom narodnom pozorištu
- 23. aprila u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini
Po prvi put pred domaćom publikom nastupiće svetski priznati violinistaAlessandro Quarta, “roker u klasičnoj muzici” i umetnik prepoznat po energičnom, nekonvencionalnom i scenski snažnom izvođenju. Uz njega će nastupiti i renomirani dirigent, miljenik beogradske publike,Jacopo Sipari, čije dirigovanje svaki nastup pretvaraju u snažan umetnički doživljaj.
U umetničkom programu učestvuje iBojana Stamenov, čiji vokalni izraz donosi soul interpretacije i dodatnu emotivnu dimenziju celokupnom muzičkom konceptu.
Program se izvodi u pratnji benda Alessandra Quarte „Peti element“ iBKO Simfonijskog orkestra.
Program objedinjuje klasičnu muziku, filmske teme, soul i tango u savremenom koncertnom konceptu koji spaja virtuoznost i emotivni izraz, u jedinstvenom muzičkom doživljaju koji pomera granice žanrova.
Karte se mogu kupiti:
Beograd: biletarnica Kolarčeve zadužbine; Kolarac.rs I tickets.rs
Novi sad:prodaja.snp.prg.rs
