Balkanska turneja jedne od najvećih svetskih zvezda, Lenny Kravitza postala je magnet za svetsku elitu i „trendsetere“ koji u stopu prate svaki njegov korak

Sećamo se filmske scene od pre dve godine kada je jedan od najpoznatijih kanadskih influensera, Jonny Arnott, sasvim slučajno na Ohridu otkrio da ruča sto pored tima legendarne rok zvezde.

Taj trenutak, zabeležen objavom aviona koji vuče transparent preko neba, postao je viralan, ali je i otvorio pitanje: zašto svetski influenseri biraju baš Balkan za „Ultimate Concert Experience“?

Arnott, koji je navikao na najluksuznije lokacije Evrope, ostao je zatečen atmosferom koju je, prema njegovim rečima, nemoguće replicirati bilo gde drugde. Od trenutka kada su mu lokalni fanovi poklonili majice sa kultnim stihovima, do svedočenja Kravitzovoj neverovatnoj formi dok izvodi „American Woman“ i „Fly Away“, Arnott je poslao jasnu poruku milionima pratilaca: Balkan i Kravitz su dobitna kombinacija.

Sada, dok se Beograd sprema za 17. jun i spektakl na Ušću, u kuloarima se već šuška – ko su „zvezde“ koje ćemo ove godine videti u publici? Poznato je da Lenny ima jednu od najlojalnijih i najraznovrsnijih baza fanova na planeti, a beogradski koncert, sa još jačom produkcijom i specifičnom open-air energijom, postao je „obavezna stanica“ na mapi svetskih putnika.

Da li će Ušće ovog juna ponovo biti mesto gde ćete na kafi, ili u prvim redovima, naleteti na neko poznato svetsko lice koje je došlo po svoju dozu autentičnog spektakla koji može prirediti samo Lenny?

