U vremenu kada ljudi često prolaze jedni pored drugih bez pogleda i dodira, predstava „Ljubinko i Desanka“, po tekstu Ace Popovića, podseća da je potraga za ljubavlju najvažnija životna misija. Čak i onda kada se čini da je nema. Upravo sa tom snažnom porukom, teatar humanosti Fondacije Mozzart najavljuje novu premijeru u svojoj produkciji za 29. april – priču o usamljenosti, bliskosti i potrebi da čovek pronađe čoveka.

Na sceni teatra humanosti u Cara Dušana 35 na Dorćolu uskoro će oživeti komad koji kroz humor, emociju i nežnost otvara univerzalna pitanja savremenog čoveka. U glavnim ulogama publika će gledati istaknute glumce Ljubomira Bandovića, Janka Cekića i Aleksandru Vulanović, dok režiju potpisuje Goran Šušljik. Predstava „Ljubinko i Desanka“, prema rečima ansambla, donosi slojevitu priču o savremenom čoveku, njegovim strahovima, čežnjama i potrebi za povezivanjem. „Publika plaća kartu jer ne zna šta da očekuje. Ne bih da otkrivam mnogo, ali postoji rediteljeva zamisao o tome šta priča ova priča i zašto se radi baš danas, u ovo vreme kada su ljudi otuđeni jedni od drugih i kao da nemaju načina da posegnu jedni za drugima, jer je emocija negde usput postala slabost“, kaže Bandović koji tumači lik Avgusta, koji je danas isti kao juče, mašta o tome da dočeka sutra i da bude voljen.

Foto: TouchNtouch produkcija





Glavna ženska uloga Desanke pripala je mladoj glumici Aleksandri Vulanović, koja poručuje da gledaoce očekuje predstava bogata različitim emocijama. „Pred nama je zabavna, duhovita i uzbudljiva predstava, koja je u isti mah dirljiva, emotivna, intimna i potresna“, navodi glumica.

Slično razmišlja i glumac Janko Cekić koji tumači lik Ljubinka i ističe da je u središtu komada univerzalna ljudska potreba za ljubavlju. „Ovo je topla priča o troje ljudi koji su usamljeni i imaju potrebu za kontaktom, razgovorom, potrebu da budu voljeni i da vole“, kaže Cekić.

Prema njegovim rečima Ljubinko je danas svaki muškarac, jer u današnjem trenutku svuda na svetu su ljudi otuđeni, koliko god mislili da su povezani putem društvenih mreža i misle da imaju upliva i odnosa sa nekim drugim ljudima, ali zapravo nemaju. Zaključuje da je Ljubinko jedan usamljeni čovek koji želi da ispriča nešto i da ga neko čuje. Reditelj Goran Šušljik veruje da će se mnogi u ovoj priči prepoznati. „Biće tu prepoznavanja, osmeha i dirljivog osećanja koje ćemo probuditi. Jer kao i svi veliki komadi, oni se tiču nekih ljudi u nekom vremenu, a u stvari svih ljudi u svakom vremenu“, ističe Šušljik. Na pitanje zbog čega je ovaj komad i danas aktuelan, Bandović odgovara jednostavno i precizno:

„Iz potrebe da se opet bude društveno biće i da se nekom veruje.“

Kada predstavu opisuje u jednoj reči, glumački ansambl bira izraze poput melanholična farsa, pronalaženje, susret, cirkus – što dovoljno govori o njenoj neobičnoj i bogatoj atmosferi. A da li je „Ljubinko i Desanka“ komedija ili tragedija? Bandović smatra da „ne postoji komedija bez tragedije“, dok Šušljik dodaje da je to „komedija sa elementima suza“. JEDAN SMS – JEDNA KARTA Premijera predstave „Ljubinko i Desanka“ zakazana je za 29. april, a ulaznica je jedna humanitarna SMS poruka, po čemu je teatar humanost postao jedinstvena scena sa ovakvim konceptom ulaznica. Ovog meseca to je 425 na 3030 za lečenje Slobodana Todorovića. Kao i do sada, Fondacija Mozzart na kraju meseca duplira broj pristiglih poruka i donira dodatni novac za lečenje građana. Promo