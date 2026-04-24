Postoji nešto posebno u Prvom maju, toliko da slobodno možemo reći da nije samo praznik, nego maltene zvaničan signal da je vreme da se iz ormara izvadi letnja garderoba, naočare, kape, ali i ćebad, roštilj i povrh svega, ono dobro raspoloženje koje se tokom zime negde zagubilo.

Tog dana kao da cela Srbija ima isti plan. Bežanje iz grada, zauzimanje najboljeg mesta u hladu i večita dilema ko je zadužen za meso, a ko za salatu koju na kraju niko ni da pipne. Posle meseci sivila i slojevitog oblačenja, konačno dolazi trenutak kada možemo da budemo napolju bez jakne, bez žurbe i bez posebnog plana, osim da uživamo. Ipak, opet kao po nekom nepisanom pravilu, svake godine u poslednjem trenutku svi traže gde da odu, a mesta se pune brže nego ćevapi i kobaje na roštilju. Na sve to, tu je i čuveno pitanje - “A kako ćemo do tamo?” i baš kad kažete “autom” koji deluje kao logičan izbor, odmah shvatite da na isti dan pola Srbije ima isti plan, pa vam nikako ne ginu gužve na izlazima iz gradova, kolone na magistralama i ono kruženje u krug dok tražite parking koji kao da je nestao baš tog dana. I onda umesto da uživate u odmoru, brojite kilometre u koloni.

Autobus stoga postaje sve popularniji izbor jer, pre svega, nema vožnje i nema stresa, pa mnogi kažu da je pun pogodak. Sednete, smestite se i prepustite put vozaču koji zna rutu bolje nego vaš GPS koji vas ponekad pošalje putem kojim ni koze ne idu. Druga velika prednost je to što vas autobus ostavlja praktično tamo gde treba. U mestima kao što su npr. Sokobanja, Vrnjačka Banja ili Divčibare, ne morate da razmišljate gde ćete sa kolima niti da li ste se parkirali “na minut” koji traje tri sata. Tu je i finansijski momenat koji nije zanemarljiv. Kada saberete gorivo, putarine i živce, autobus često ispadne ne samo jednostavniji nego i jeftiniji izbor. Još jedna stvar koju mnogi zavole jeste to što put konačno postaje deo odmora. Možete da slušate muziku, gledate kroz prozor ili jednostavno dremnete bez griže savesti. Nema napetosti, nema nervoze, nema onog pitanja “Je l smo stigli?”. Zato nije ni čudo što je nova stanica u Bloku 42 postala prava saobraćajna kapija grada, dobro povezana sa svim delovima Beograda i prilagođena savremenim putnicima. Veliki broj perona, jasna organizacija i dobra dostupnost gradskim prevozom znače da nema lutanja i stresa čak ni kada su praznici i gužve na vrhuncu. Ono što posebno ide u prilog planiranju prvomajskog putovanja jeste činjenica da Beogradska autobuska stanica funkcioniše sa razvijenom mrežom linija ka gotovo svim destinacijama u Srbiji i regionu, uz mogućnost jednostavne online kupovine karata i brz pristup informacijama o polascima. Kada na to dodate prateće sadržaje poput čekaonica, ugostiteljskih objekata i jasne signalizacije, jasno je zašto sve više ljudi bira baš ovu opciju za putovanje bez komplikacija, posebno onda kada žele da im odmor počne već od trenutka kada sednu u autobus.

U slučaju da još niste odlučili gde ćete za 1. maj, donosimo vam destinacije koje su već godinama prvi izbor za taj praznik i to sa dobrim razlogom.

Sokobanja – kad želite da dišete punim plućima

Sokobanja je klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Neki kažu da tamo vazduh leči, drugi da leči i dušu i živce, a treći samo dođu zbog dobrog društva i hrane. Šetnje do Lepterije, izleti do Bovanskog jezera i beskrajno zelenilo čine da zaboravite na telefon bar na pola sata, što je danas već ozbiljan uspeh.

Idealno je mesto ako želite da se pošteno odmorite, ali i da pojedete roštilj bez griže savesti jer ste prethodno prošetali. Autobuski polasci su redovni svakog dana i u nekoliko termina, pa je na vama samo da izaberete doba dana koje vam najviše odgovara, prepodne ili popodne.

Vrnjačka Banja – malo šetnje, malo uživanja Vrnjačka Banja je savršena za one koji vole da imaju izbor. Možete da šetate kroz parkove, sedite po kafićima, pojedete nešto lepo ili jednostavno gledate ljude i nagađate ko je došao na vikend, a ko na oporavak. Za Prvi maj ovde je prosto sve baš kako treba. Nije previše tiho, ali nije ni gužva da ne možete da pronađete svoje mesto. Ka Vrnjačkoj Banji linije saobraćaju svakodnevno, u nekoliko različitih termina, tako da bez problema možete uklopiti put sa svojim planovima, bilo da krećete ranije ili kasnije.

Divčibare – brz beg kad vam treba doza prirode Divčibare su poslednjih godina postale pravi izbor za brz beg iz grada. Dovoljno su blizu da ne morate mnogo da planirate, a nude sve što treba za savršen Prvi maj. Livade za izležavanje, šuma za hlad, roštilj koji miriše sa svih strana i taman toliko prostora da možete da uživate bez gužve.

Najlepše je to što se ovde dolazi bez velikih očekivanja, a na kraju se ispostavi da ste imali jedan od lepših izleta u godini. Za Divčibare polasci su česti i raspoređeni tokom dana, što vam daje fleksibilnost da put započnete onda kada vam najviše prija, a karte možete kupiti OVDE.

Zlatar – za one koji žele tišinu Ovo je destinacija gde nema gužve, nema buke i nema nervoze. Samo priroda, šuma i osećaj da ste negde daleko od svega. Na Zlataru možete stvarno da udahnete punim plućima i da zaboravite na svakodnevne brige, dok šetate po planinskim stazama ili sedite uz neki vidikovac. Svaki pogled na okolne šume i brda daje osećaj potpunog mira i odmora koji dugo pamtite. Kada je u pitanju Zlatar, dostupni su redovni polasci u više termina, pa možete bez žurbe OVDE da odaberete opciju koja vam najviše odgovara.

Bajina Bašta – priroda koja izgleda kao sa Instagrama Bajina Bašta je mesto gde svaki pogled izgleda kao da treba da se fotografiše. Drina, zelenilo i ona čuvena kućica na steni prave prizor koji svi prepoznaju, čak i oni koji nikad nisu bili tamo.

Za Prvi maj, ovo je savršeno mesto za celodnevno uživanje uz reku, dobro društvo i obavezno pitanje da li je neko poneo dovoljno mesa. Ka Bajinoj Bašti autobusi saobraćaju svakodnevno, u nekoliko termina, što znači da lako možete organizovati polazak bez dodatnog stresa, a karte možete kupiti i onlajn.

Palić – lagano i bez žurbe

Palić je za one koji žele mirniju varijantu. Šetnja pored jezera, vožnja bicikla i lagana kafa u prirodi deluju kao plan koji se ne menja tokom celog dana. Atmosfera je opuštena, skoro romantična, ali i dalje sasvim pogodna za roštilj ako ne možete da zamislite Prvi maj bez njega. Za Palić postoje redovne linije u toku dana, pa vam ostaje samo da izaberete da li vam više odgovara jutarnji ili popodnevni polazak.

