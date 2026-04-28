Slušaj vest

Jedno od kultnih mesta Milana koje ne smete propustiti, nezavisno od toga u kom periodu posećujete ovaj grad sa najvećom koncentracijom stila na jednom mestu, jeste “Bar Jamaica”. Otvoren davne 1911. godine, ovaj lokal do danas čuva autentični duh koji se ogleda u drvenom baru, starim čašama i novinama na drvenim štapovima koje vise u ćošku. Decenijama je ovaj šarmantni prostor bio omiljeno utočište umetnika i intelektualaca koji su se ovde okupljali kako bi razmenjivali mišljenja o književnosti i umetnosti. “Bar Jamaica” je zapravo Brera distrikt u malom, naročito za vreme Milano Design Week-a, najvećeg svetskog događaja u svetu dizajna. April u Milanu je posebno bujan; svaki trg postaje scena za inovaciju, svako skriveno dvorište nudi inspiraciju, a čitav grad miriše na nove ideje.

Foto: Ploom





Milan Design Week pretvorio je ulice prestonice visoke mode u neiscrpan centar kreativnosti. Ova manifestacija svake godine dobija sve veći obim, okupljajući više od 2.000 brendova i preko 300.000 posetilaca iz 173 zemlje. Miu Miu ove godine donosi četvrto izdanje kulturnog salona Literary Club pod nazivom Politics of Desire, dok Gucci predstavlja izložbu Memoria u okviru manastira San Simpliciano. Tokom ove nedelje Milano postaje prostor u kojem svako može pokazati svoju jedinstvenu viziju budućnosti. U tom kontekstu, brend Ploom, namenjen odraslim potrošačima duvanskih proizvoda, treću godinu zaredom gradi prisustvo na manifestaciji kroz unapređeno iskustvo “Oseti AURU”. Koncept je prvi put postavljen u prestižnom Brera Design kraju, oživljavajući filozofiju dizajna koju zastupa brend Ploom u skladu sa temom Milan Design Week – a “Budi ono što stvaraš”. Tom prilikom predstavljena je i nova, sofisticirana limitirana serija Ploom AURA Glacier White, u prefinjenoj beloj nijansi, inspirisana čistotom leda i savremenom estetikom, koja uz Smart HeatFlow™ tehnologiju pruža savršen balans inovacije i premium dizajna kroz zagrevanje bez sagorevanja.

Foto: Ploom





Kako je objasnila Ploom Consumer Experience direktorka, Victoria Lopez Aguas, dizajn je u samoj srži DNK koji ima brend Ploom, a koji kroz japansku preciznost teži balansu estetike i tehnologije. “Fokus je na kreiranju modernih uređaja, koji su bazirani na senzornom iskustvu, a koji zadovoljavaju svih pet čula, kao i na kontinuiranom unapređenju korisničkog iskustva kroz pažljivo praćenje povratnih informacija potrošača”, istakla je ona.

Sama instalacija “Oseti AURU” osmišljena je kao sveobuhvatni prostor koji poziva punoletne konzumente da dizajn ne samo posmatraju, već i da ga istinski osete kroz personalizovano iskustvo. Svetlo, temperatura i ukus prilagođavaju se svakom posetiocu, čineći postavku unikatnom za svakog pojedinca. Iskustvo je podeljeno u tri komplementarne celine: Study of Light, gde se svetlost menja u skladu sa kretanjem korisnika; Study of Temperature, koja kroz toplotu stvara trenutak opuštanja; i Study of Flavor, gde odrasli konzumenti istražuju različite arome i biraju one koje im najviše odgovaraju.

Foto: Ploom

“Milano tokom Design Weeka ima poseban puls i ogromno mi je zadovoljstvo što sam ga i ove godine osetila. Grad tih dana vibrira snažnije nego inače, a dizajn i umetnost su na svakom uglu. Od Ploom multisenzornih instalacija, najviše me je inspirisala ona posvećena svetlu, jer mi je svetlost izuzetno važna kako u životnom prostoru, tako i u svakodnevnim izborima”, utisci su Ive Čuljak, ambasadorke brenda Ploom.

Ovaj stav deli i Sergej Pajić, takođe jedno od lica brenda, koji je ostao očaran instalacijom Study of Light, gde se najviše uživeo u energiju koju brend emituje. Za njega je putovanje obeleženo i elegantnim dizajnom uređaja Ploom AURA Glacier White. Naglasio je da mu je ovo favorit zbog minimalizma i prefinjene bele boje, pa ovaj tehnološki napredan uređaj doživljava kao pravi, moderni modni dodatak.

Foto: Ploom





Dok modno osvešćeni ljudi pune ulice ovog industrijskog grada i redovi pred novim postavkama se polako prelivaju, a iščekivanje raste, u žamoru se čuje espresso aparat za kratki predah ili radosno salute! uz Aperol.