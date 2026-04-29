Drugu godinu zaredom, kompanija JTI dobila je priznanje za poslovnu inovaciju godine, za brend Ploom AURA, namenjen punoletnim korisnicima duvanskih proizvoda.

U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu dodeljene su 22 nagrade za 2026. godinu pojedincima, kompanijama i institucijama koje su dale izvanredan doprinos ekonomskom, društvenom i humanitarnom razvoju Srbije. Nagradu je u ime JTI primila Dana Karanović, menadžerka za razvoj proizvoda sa smanjenim rizikom u kompaniji JTI. „Ploom Aura predstavlja značajan tehnološki iskorak zahvaljujući novoj Smart HeatFlow tehnologiji, koja omogućava precizniju kontrolu zagrevanja duvana, razvijenoj i usavršenoj u Japanu“, naglasila je prilikom dodele Dana Karanović i dodala: „Ovo prestižno priznanje potvrđuje posvećenost kompanije JTI inovacijama i razumevanju savremenih potreba potrošača, nudeći rešenje koje ide korak dalje u pravcu digitalizacije i personalizacije korisničkog iskustva“.

Foto: Goran Zlatković

Kao i prethodna generacija uređaja, Ploom AURA zagreva duvan bez sagorevanja, čime se eliminiše dim i pepeo, uz značajno smanjen nivo štetnih sastojaka u poređenju sa tradicionalnim cigaretama*. Time odraslim konzumentima pruža unapređenu alternativu koja objedinjuje tehnologiju, praktičnost i autentičan ukus duvana. Dodatno, uređaj omogućava povezivanje sa mobilnim telefonom putem Bluetooth-a i namenske aplikacije, čime se otvaraju dodatne mogućnosti personalizacije. Kroz aplikaciju, punoletni korisnici mogu da prilagode svoje iskustvo birajući između četiri različita režima zagrevanja i intenziteta ukusa, provere status baterije, lociraju uređaj, kao i da ga zaključaju ili otključaju po potrebi. Takođe, omogućena su i jednostavna softverska ažuriranja, čime uređaj ostaje uvek u korak sa najnovijim tehnološkim unapređenjima i potrebama odraslih korisnika. Ploom AURA portfolio broji četiri osnovne boje (Jet Black, Lunar Silver, Rose Gold i Navy Blue), dok su tokom aprila predstavljene čak dve limitirane serije koje dodatno naglašavaju inovativni i dizajnerski pravac razvoja brenda.

„U aprilu smo predstavili dve limitirane serije – Fuchsia Flair u upečatljivoj ciklama nijansi i Glacier White u prefinjenoj beloj boji, koja je sofisticirana, elegantna i suptilna. „Posebno nas raduje što Glacier White dolazi direktno sa ovogodišnje Nedelje dizajna u Milanu, gde smo treću godinu zaredom deo globalne dizajnerske scene, a ovaj put kroz koncept Oseti AURU predstavili inovativno, multisenzorno iskustvo koje dizajn pretvara u lični i autentičan doživljaj punoletnih korisnika“, zaključila je Karanović.

Foto: Saša Džambić

Lansiranjem uređaja Ploom AURA kompanija JTI nastavlja da potvrđuje svoju posvećenost inovacijama i razumevanju savremenih potreba odraslih potrošača, nudeći rešenje koje ide korak dalje u pravcu digitalizacije i personalizacije korisničkog iskustva.

*ovo se odnosi na smanjenje nivoa emisije 9 štetnih sastojaka koji se nalazi u dimu cigarete, a čije smanjenje preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. Ovaj proizvod nije bez rizika i može izazvati zavisnost. Samo za punoletne.