Britanski hevi metal sastav Judas Priest, jedan od najuticajnijih bendova u istoriji popularne muzike, održaće 28. avgusta veliki koncert na beogradskom Ušću. U okviru svetske turneje, ovi birmingemski giganti transformisaće glavni grad Srbije u prestonicu svetskog metal zvuka.

Dolazak sastava koji je postavio temelje modernog metala, kako zvučno tako i vizuelno, predstavlja jedan od najznačajnijih kulturnih događaja sezone. Predvođeni legendarnim Robom Halfordom, čiji je vokalni stil postao standard žanra, Judas Priest u Srbiju dolaze u organizaciji SKYMUSIC i Live Nation. Bend koji je 2022. godine uvršten u Kuću slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame) iza sebe ima preko 50 miliona prodatih albuma i diskografiju koja se smatra obaveznom lektirom savremene muzike - od samih početaka 70-ih godina prošlog veka, pa sve do aktuelnih izdanja poput albuma „Invincible Shield“ koji je pokorio svetske top liste tokom 2024. godine dokaz su da Halford i ekipa i dalje neprikosnoveno vladaju scenom.