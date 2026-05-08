SARA BRAJTMAN ODRŽALA DAN ZA MEDIJE U SPLITU PRED TURNEJU U BEOGRADU PRESS SUSRET U SPLITU OKUPIO ISTOČNOEVROPSKE MEDIJE
Svetski poznata sopranistkinja Sara Brajtman najavljuje dolazak u Beograd 24. novembra sa svojim muzičkim spektaklom „ A Winter Symphony“, u okviru koje će nastupati širom Istočne Evrope. Tim povodom, juče je u hotelu AC Split održano druženje sa predstavnicima medija, u organizaciji Star Produkcije, gde su dodatno istaknuti detalji ove prestižne koncertne turneje.
Događaj je okupio novinare iz Istočne Evrope, a Sara Brajtman se pokazala kao izuzetno zanimljiv i otvoren sagovornik, rado odgovarajući na brojna pitanja okupljenih medija.
„Nakon dve godine istrajnosti i odlične komunikacije sa menadžmentom Sare Brajtman, ponosan sam što sam realizovao ideju i viziju istočnoevropske turneje koncerta ,,A Winter Symphony” sa mojom Star produkcijom. Zato je Sara Brajtman održala PRESS dan u Splitu, gde smo ugostili novinarske ekipe iz istočne Evrope. Zahvaljujemo se Sari i njenom timu na ukazanom poverenju i posebno mi je drago što je izrazila želju da ponovo poseti moj rodni grad Dubrovnik u septembru“, rekao je Alen Ključe u ime Star produkcije.
U pratnji orkestra, hora i specijalnih gostiju, ovaj magični koncert doneće izvođenja Sarinih omiljenih hitova i najvećih klasika koje publika obožava. Kao specijalni gost beogradskog koncerta nastupiće i Tonči Huljić, čime će ovaj spektakl dobiti dodatnu regionalnu notu. Njen beogradski nastup obećava posebnu dozu topline, luksuza i prave praznične magije koju ne bi trebalo propustiti.
Ulaznice su u prodaji na www.tickets.rs
Promo