Svetski poznata sopranistkinja Sara Brajtman najavljuje dolazak u Beograd 24. novembra sa svojim muzičkim spektaklom „ A Winter Symphony“, u okviru koje će nastupati širom Istočne Evrope. Tim povodom, juče je u hotelu AC Split održano druženje sa predstavnicima medija, u organizaciji Star Produkcije, gde su dodatno istaknuti detalji ove prestižne koncertne turneje.

Događaj je okupio novinare iz Istočne Evrope, a Sara Brajtman se pokazala kao izuzetno zanimljiv i otvoren sagovornik, rado odgovarajući na brojna pitanja okupljenih medija.

„Nakon dve godine istrajnosti i odlične komunikacije sa menadžmentom Sare Brajtman, ponosan sam što sam realizovao ideju i viziju istočnoevropske turneje koncerta ,,A Winter Symphony” sa mojom Star produkcijom. Zato je Sara Brajtman održala PRESS dan u Splitu, gde smo ugostili novinarske ekipe iz istočne Evrope. Zahvaljujemo se Sari i njenom timu na ukazanom poverenju i posebno mi je drago što je izrazila želju da ponovo poseti moj rodni grad Dubrovnik u septembru“, rekao je Alen Ključe u ime Star produkcije.