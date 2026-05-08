Jedan od najznačajnijih bendova u regionu, Parni Valjak, predstavlja novi singl „Danas nisam svoj“, sa aktuelnog albuma „Kažu pčele umiru…“, koji je nedavno ovenčan prestižnom nagradom Porin za Album godine. Uz singl je objavljen i lyric video, a pesma se već izdvaja kao jedno od najupečatljivijih novijih izdanja benda.

Album „Kažu pčele umiru…“ ujedno je i prvo studijsko izdanje Parnog valjka sa Igorom Drvenkarom kao frontmenom, a objavljen je krajem prošle godine u digitalnom, CD i vinil formatu. Autorski potpis gotovo svih numera nosi Husein Hasanefendić Hus, dok je produkciju albuma radio Marijan Brkić Brk.

Dobijanje Porina za Album godine potvrda je kontinuiteta i snage Parnog valjka i nakon pet decenija karijere. Tim povodom Hus je poručio da bend nagradu doživljava kao veliko priznanje struke i dodatni podstrek za dalje stvaranje. Novi singl „Danas nisam svoj“ stiže u jeku velike regionalne turneje „50“, kojom Parni Valjak obeležava 50 godina postojanja i rada. Koncerti su do sada privukli desetine hiljada fanova širom regiona, uz snažnu produkciju i repertoar koji povezuje bezvremenske hitove i nove pesme.

Centralna stanica turneje “50” koncert 16. maja u Sava Centru U okviru turneje „50“, Parni Valjak dolazi i u Beograd, gde će 16. maja održati veliki slavljenički koncert u Sava Centru. Koncert je skoro rasprodat, pa je u prodaji ostalo tek pedesetak ulaznica koje su dostupne na prodajnim mestima Ticket Vision i preko online platforme Tickets.rs. Publiku očekuje veče ispunjeno najpoznatijim pesmama benda, ali i numerama sa novog albuma, u koncertnom prostoru koji nosi posebno značenje za velike muzičke događaje.

Koncert u Sava Centru biće jedna od centralnih stanica turneje u 2026. godini i prilika da publika u Srbiji zajedno sa bendom obeleži veliki jubilej.

Nakon Beograda, turneja se nastavlja nastupima širom regiona na koncertnim i open-air pozornicama. Više informacija o koncertima i aktuelnim novostima dostupno je na zvaničnim kanalima benda.