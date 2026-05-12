Posle kultnog „Crnog bombardera“, nezaboravnog „Sivog doma“, ali i upečatljivih pozorišnih režija, Darko Bajić, jedan od najznačajnijih autora domaće filmske i pozorišne scene, ponovo izlazi na daske koje život znače. Posle godina stvaranja priča koje su oblikovale generacije i ostavile neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, Bajić se vraća teatru sa novim i snažnim projektom – predstavom „Rejting tajm“, koja nastaje u produkciji Fondacije Mozzart. Premijera je zakazana za 22. maj u teatru humanosti u Cara Dušana 35 na Dorćolu, dok je dan ranije rezervisan za pretpremijeru.

Bajić, čiji su filmski i televizijski radovi ostavili dubok trag u regionalnoj kulturi, u novom pozorišnom projektu vraća se temama koje ga oduvek intrigiraju – odnosu pojedinca prema sistemu, granicama lične slobode i mehanizmima kroz koje društvo utiče na našu percepciju stvarnosti. Njegova režija i adaptacija teksta Mire Ojdanić donose savremen, vizuelno snažan i dramaturški slojevit komad u kojem igraju Ana Franić, Srđan Karanović, Tamara Šustić i Darija Vučko. Kroz dva zasebna dramska segmenta predstava otvara pitanja autoriteta, lične odgovornosti i cene kompromisa koje svakodnevno prihvatamo.

„Živimo u vremenu poremećenih vrednosti, u kojem je rejting postao pokazatelj naše specifičnosti, naše misli. Sve se meri kroz to da li smo i koliko se pojavili na raznim društvenim mrežama i koliko imamo svojih pratilaca. Ova predstava govori o tome da nam pratioci nisu bitni. Mi želimo da dođete da pogledate ovu predstavu i da pokušate da shvatite da je u stvari vrednost ono što ćete iz ovog pozorišta, posle ove predstave poneti kao jedno novo bogatstvo”, ističe Bajić i dodaje: „Ova predstava, iako nosi naziv „Vreme rejtinga“, upravo govori o tome da mi ne želimo da ova predstava ima rejting, želimo da bude deo priča publike koja će kada izađe iz sale pričati o ovoj predstavi. Jer vi ste naš rejting, dragi gledaoci.”

Predstavu „Rejting tajm“ otvara priča u čijem središtu su dve mlade žene koje tumače Darija Vučko i Tamara Šustić – policajku i ženu koju ona štiti, verujući da je reč o zaštićenom svedoku. Drugi deo predstave donosi novu, jednako intenzivnu dramsku situaciju gde su u glavnim ulogama Ana Franić, koja tumači lik žene u srednjim godinama, i Srđan Karanović, u ulozi poznatog televizijskog voditelja.

Predstava „Rejting tajm“ nije samo pozorišni komad – to je ogledalo savremenog društva i poziv publici da zastane, preispita sopstvene izbore i zapita se koliko je njen glas još uvek zaista njen. JEDNA KARTA – JEDNA HUMANITARNA SMS PORUKA Tokom maja ulaznica za teatar humanosti je humanitarna SMS poruka 1901 na 3030 za lečenje Elene Nikolić, a više informacija možete naći na instagram stranici Fondacije Mozzart. Kao i do sada, Fondacija Mozzart na kraju meseca duplira broj pristiglih poruka i donira dodatni novac za lečenje građana. Predstava „Rejting tajm“ nakon premijere imaće reprize 24. i 25. maja u teatru humanosti u Cara Dušana 35 na Dorćolu.