Slušaj vest

Za mesec dana, 17. juna, Ušće postaje centar rokenrola, a Lenny Kravitz se vraća u Beograd u verovatno najboljem trenutku svoje karijere. Dok se mnoge legende oslanjaju na staru slavu, Lenny trenutno proživljava ono što Billboard naziva „Lennaissance“ - totalni kreativni preporod. Njegov aktuelni album Blue Electric Light nije samo još jedno izdanje u nizu, već ploča koja je ozbiljno prodrmala svetsku rok scenu.

Foto: ©Mia Ross

Ono što ovaj koncert izdvaja, jesu spekulacije koje su poslednjih dana preplavile internet. Pre samo nekoliko dana, Lenny je sa svojim specijalnim gostom DE’WAYNE-om izbacio zajedničku stvar „Highway Robbery“, i od tog momenta svi se pitaju isto: Da li će Beograd biti mesto njihove prve zajedničke premijere uživo? Poznato je da Lenny ne troši vreme na ljude u koje ne veruje, a DE’WAYNE-a gura u prvi plan kao novu rok bombu, pa je zajednički nastup u Beogradu, po mišljenju mnogih, više nego izvestan.

Pored proverenih himni poput „Are You Gonna Go My Way“ ili „Fly Away“, na Ušću nas čeka i onaj sirovi, autentični zvuk po kojem je Lenny poznat - spoj fanka, soula i čistog roka koji zvuči bolje nego ikad. Spekuliše se i da bi set-lista mogla da sadrži materijal koji niko na svetu još nije čuo uživo, što bi prestonički koncert pretvorilo u događaj o kojem će se pisati i van granica našeg regiona.

Ulaznice se mogu nabaviti putem putem sajta eFinity i eFinity aplikacije.

Foto: Mia Ross/©Mia Ross

O Lennyju Kravitzu

Lenny Kravitz je tekstopisac, producent i multiinstrumentalista koji je tokom karijere duže od tri decenije postao globalna ikona. Inspirisan soulom, rokom i funkom šezdesetih i sedamdesetih godina, osvojio je četiri GRAMMY® nagrade, a njegovi albumi prodati su u više od 50 miliona primeraka širom sveta.

Nakon hvaljene turneje Blue Electric Light 2025, Kravitz nastavlja svoj kreativni preporod koji je Billboard opisao kao “Lennaissance”, a njegov 12. studijski album Blue Electric Light proglašen je jednim od najboljih rok izdanja poslednjih godina.

Više informacija

Više informacija o rasporedu turneje i datumima može se pronaći na zvaničnoj stranici https://lennykravitz.com te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Tik Tok i X.