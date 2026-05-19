Slušaj vest

Beograd ubrzava – ali ovog puta na potpuno drugačiji način.

U okviru kolaboracije IQOS x Artez, Beograd postaje epicentar susreta umetnosti, inovacije i nove perspektive brzine. Ono što počinje kao ideja transformacije, ovde prerasta u višeslojno iskustvo koje se ne posmatra sa distance – već se ulazi u njega, istražuje i doživljava svim čulima. IQOS već godinama pomera granice i redefiniše ustaljene navike, a kroz ovu saradnju tu filozofiju prenosi u javni prostor. Brzina, kao jedan od ključnih simbola savremenog života, u Beogradu dobija novo tumačenje – ne kao imperativ ubrzanja, već kao svesno biranje ritma. Upravo taj kontrast između gradske dinamike i promišljene transformacije čini ovu postavku posebno snažnom.

Tokom Docker Weekend-a, koji je održan od 15. do 17. maja u prostoru Docker Brewery, punoletni korisnici nikotina imali su priliku da iz prve ruke dožive ovu jedinstvenu kolaboraciju kroz trodnevni program inspirisan umetnošću, urbanom kulturom i kreativnom interakcijom. Autentični ambijent Docker Brewery-ja, sa svojim sirovim industrijskim karakterom i energijom prostora koji se stalno razvija, prirodno se uklapio u priču o transformaciji i novim perspektivama koje IQOS x Artez donose Beogradu.

Foto: Janko Filipović

Brzina kao lični izbor, ne nametnuti tempo Umetnik Andrej Žikić doneo je svoju prepoznatljivu estetiku kroz instalaciju koja briše granice između industrijskog nasleđa i savremene umetnosti. Delovi starih automobila, koji su nekada bili sinonim za funkcionalnost i kretanje, sada su transformisani u skulpturalnu formu koja komunicira ideju promene. Metal više nije samo materijal – postaje narativ, tekstura i emocija.

Kada industrija postane umetnost Tokom tri dana od 15. do 17. maja, Beograd je dobio ekskluzivnu premijeru ove instalacije, uz niz pažljivo osmišljenih aktivacija za punoletne posetioce. Publika je imala priliku da upozna umetnika, zaviri u proces nastanka rada i razume filozofiju koja stoji iza svakog detalja. Interakcija sa instalacijom nije pasivna – ona podrazumeva kretanje, istraživanje i lično tumačenje. U okviru Docker Weekend-a, punoletni korisnici nikotina mogli su da razgovaraju sa Artezom, učestvuju u interaktivnim izazovima inspirisanim kolaboracijom i osvoje komade iz limitirane IQOS x ARTEZ kolekcije. Poseban segment događaja bila je i personalizacija garderobe i uređaja originalnim Artez ilustracijama, direktno na licu mesta. Posetioci su mogli da donesu svoje majice, marame ili druge modne komade i pretvore ih u autentične, unikatne predmete sa umetnikovim potpisom.

Foto: Janko Filipović

Grad kao scena: iskustvo koje se živi Važan deo kolaboracije čini i limitirana merch kolekcija, inspirisana vizuelnim identitetom projekta. Ovi komadi nisu samo modni izraz – oni su produžetak ideje transformacije, način da publika ponese deo iskustva sa sobom i nastavi priču van samog događaja. Nakon premijere, instalacija nastavlja svoj život ispred Ušće Shopping Center, gde ostaje kao trajni podsetnik da brzina ne mora da znači žurbu – već može biti izbor, stav i nova perspektiva. Ovo nije bio samo događaj.

Ovo je redefinisanje ritma grada koji nikada ne staje.

1/6 Vidi galeriju IQOS X ARTEZ DAJU NOVU PERSPEKTIVU Foto: Janko Filipović

IQOS x Artez.

Beograde, jesi li spreman da usporiš da bi video više? Ovaj sadržaj nastao je u saradnji sa brendom IQOS. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne osobe koje puše ili koriste druge nikotinske proizvode.