da li ste znali

Bežično punjenje telefona u automobilu mnogima deluje kao savršeno praktično rešenje. Nema kablova, nema petljanja, samo spustite mobilni na podlogu i nastavite vožnju.

Ipak, ova navika nije tako bezazlena kako izgleda. Stručnjaci upozoravaju da bežično punjenje u kolima često može da bude sporo, nestabilno i štetno za bateriju, naročito tokom letnjih meseci kada se kabina automobila dodatno zagreva.

Telefon se puni, ali se i pregreva

Bežični punjači rade uz pomoć elektromagnetne indukcije, što znači da se energija prenosi bez kabla. Međutim, problem je u tome što se ne iskoristi sva energija koja se šalje ka telefonu.

Deo energije zaista puni bateriju, ali značajan deo završava kao toplota. Zbog toga se telefon tokom bežičnog punjenja prirodno greje, a u automobilu je taj problem još izraženiji.

Dok se puni, uređaj često istovremeno koristi navigaciju, mobilni internet, blutut i pozadinske aplikacije. Sve to dodatno opterećuje telefon, pa se baterija brže zagreva nego kada uređaj miruje na običnom punjaču.

Dovoljna je jedna rupa na putu

Još jedan problem je položaj telefona na podlozi. Da bi bežično punjenje radilo kako treba, uređaj mora da stoji tačno na predviđenom mestu.

U vožnji je to često nemoguće. Dovoljno je jedno naglo kočenje, oštrije skretanje ili rupa na putu da se telefon pomeri za nekoliko milimetara. Tada se punjenje usporava, prekida ili nastavlja uz još više grejanja.

Dodatni problem prave deblje zaštitne maske, koje ometaju prenos energije i ceo proces čine još manje efikasnim.

Leti je rizik još veći

Najveća opasnost nastaje kada se spoje visoka temperatura u kabini, direktno sunce, rad navigacije i toplota koju proizvodi sam punjač.

U takvim uslovima telefon može da dostigne temperaturu na kojoj automatski smanjuje performanse, usporava punjenje ili potpuno blokira rad kako bi zaštitio bateriju.

Ako se to ponavlja često, posledice mogu biti trajne. Baterija vremenom gubi kapacitet, brže se prazni i kraće traje između dva punjenja.

Proizvođači pokušavaju da reše problem

Automobilska industrija svesna je da fabričke podloge za bežično punjenje imaju mane. Zbog toga se u novijim i skupljim modelima, posebno električnim vozilima, sve češće pojavljuju napredniji sistemi sa ugrađenim ventilatorima za hlađenje.

Cilj je da se toplota brže odvodi sa telefona dok se puni, kako bi baterija bila manje opterećena.

Šta je bolje rešenje?

Zbog svega toga, deo vozača radije koristi magnetske držače koji se postavljaju na ventilacione otvore. Tako telefon ostaje stabilniji, a hladan vazduh iz klime pomaže da se uređaj manje zagreva.

