Kad tek pokrenete automobil, klima uređaj mora naporno da radi kako bi unutrašnju temperaturu spustio na prijatan nivo. Zbog naših obično vrućih i sunčanih leta, većina nas često koristi klima uređaj u svom automobilu.

Pogotovo tokom toplotnih talasa, klima uređaj može biti jako važan da vam pomogne da se ohladite i osećate prijatno, piše KwikFit.

Možda ste čuli da spušteni prozori mogu da smanje efikasnost hlađenja, ali da li ste se ikada zapitali koliko goriva troši klima uređaj vašeg automobila?

Kako sistem klimatizacije u autu funkcioniše?

Način na koji radi sistem klimatizacije vašeg automobila znači da je potrebna određena količina energije za prenos hladnog gasa u kabinu vašeg automobila. Unutar ovog sistema, kompresor sadrži rashladno sredstvo, baš kao i vaš frižider. Kako svež vazduh ulazi u sistem, rashladno sredstvo uzrokuje značajan pad temperature vazduha. U ovom trenutku, rashladno sredstvo se pretvara u tečnost i sve nečistoće se uklanjaju.

Tečnost dolazi do termo ekspanzionog ventila gde se protok tečnosti može ograničiti. To vam daje kontrolu nad unutrašnjom temperaturom automobila. Konačno, tečnost se pretvara u paru koja može da putuje kroz zavojnice za isparavanje da bi bila oduvana kroz ventilacijske otvore kao lepo ohlađeni vazduh. Rashladno sredstvo se vraća u gas i ceo proces može da se ponovi kako bi se osigurao konstantan hladan vazduh.

Kompresor zahteva energiju za rad sistema klimatizacije vašeg vozila i stoga će koristiti određenu količinu goriva kad god sistem radi. Moglo bi da poveća vašu potrošnju goriva za čak 10 odsto, a efekti su naročito vidljivi na kratkim putovanjima.

Kad tek upalite automobil, klima uređaj mora naporno da radi kako bi unutrašnju temperaturu spustio na odgovarajući nivo. Međutim, nakon što se automobil dovoljno ohladi, možete da odlučite da smanjite protok, povećate temperaturu ili potpuno isključite klima uređaj. Na dugom putovanju malo je verovatno da će klima uređaj morati da radi celim putem. Zbog toga povećana potrošnja goriva izazvana korišćenjem klima uređaja može da bude uočljivija na kratkom putovanju.

Zašto morate da isključite klimu pre nego što ugasite motor automobila

Kako uštedeti gorivo?

Postoje brojni načini na koje možete da uštedite gorivo tokom vožnje, uključujući polako i glatko ubrzavanje i kočenje, pridržavanje ograničenja brzine i osiguravanje da je pritisak u gumama tačan za vaše gume. Ovo je nekoliko najčešćih smislenih načina koji verovatno neće puno uticati na vaša putovanja. Međutim, postoje i neki manje očigledni koraci koje takođe možete preduzeti, uključujući isključivanje radija i ograničavanje težine u vašem vozilu.

Ako ste zabrinuti da vaš klima uređaj previše troši dragoceno gorivo, postoje neki načini na koje možete smanjiti njegovu potrošnju:

Parkirajte u hladu: Ako je moguće, bolje je parkirati vozilo u hladovini, a ne na otvorenom gde bi sunce moglo da ga usija. Ne samo da će vaše vozilo ostati hladno, već nećete morati da koristiti toliko klima uređaj.

Otvorite prozore kad tek krenete: Kada prvi put krećete na put, bolje je otvoriti prozore na nekoliko minuta. Na taj ćete način ukloniti većinu vrućeg vazduha u kabini i stoga vaš klima uređaj neće morati toliko da radi.

Držite prozore otvorenim na kratkim vožnjama: Uprkos onome što mnogi ljudi misle, vožnja s otvorenim prozorima nije tako loša za gorivo kada vozite malom brzinom. Stoga, ako se vozite kroz manja mesta i gradove, otvaranjem prozora uštedećete više goriva nego korišćenjem klima uređaja. Ako vozite brzim putevima, korisnije je koristiti klima uređaj jer dodatni otpor izazvan otvorenim prozorima može potrošiti dodatno gorivo.

Smanjite klima uređaj nakon što se vaš automobil ohladi: Nakon što se vaš automobil dovoljno ohladi, protok vazduha se može smanjiti tako da manje vazduha ulazi u kabinu ili možete malo da povećate temperaturu. Obe ove stvari značiće da kompresor ne mora toliko da radi. Naravno, što se tiče potrošnje goriva, najkorisnije je voziti se bez klima uređaja i s otvorenim prozorima, ali po vrućem danu to verovatno nije moguće niti poželjno.

Takođe, važno je redovno servisirati klima uređaj vašeg vozila. To treba raditi svake dve godine kako bi se osiguralo da sistem radi efikasno i da se potrošeno rashladno sredstvo zameni. Kada nivo rashladnog sredstva padne, sistem mora više da radi kako bi proizveo količinu hladnog vazduha koja vam je potrebna.