Kupovina polovnog automobila često je igra živaca, posebno kada je budžet ograničen. Vozači uglavnom traže isto: auto koji neće stalno biti kod majstora, koji može da traje godinama i koji se može naći po razumnoj ceni. Među modelima koji se najčešće izdvajaju kao pametan izbor do oko 10.000 evra nalaze se Tojota RAV4, Nisan Lif i Dačija Daster.

Polovan automobil ne kupuje se samo očima. Cena, izgled i kilometraža jesu važni, ali mnogo je bitnije koliko je automobil održavan, da li ima poznatu servisnu istoriju i koliko su skupi eventualni kvarovi.

Na tržištu polovnjaka za manje od 10.000 evra izbor je veliki, ali nisu svi automobili jednako dobra kupovina. Neki modeli mogu delovati povoljno u oglasu, a kasnije vlasniku napraviti ozbiljan trošak. Zbog toga se vozači sve češće oslanjaju na preporuke mehaničara, analize pouzdanosti i iskustva vlasnika.

U toj kategoriji posebno se izdvajaju tri različita, ali vrlo zanimljiva modela: Tojota RAV4, Nisan Lif i Dačija Daster.

Tojota RAV4: SUV koji važi za jednog od najizdržljivijih polovnjaka

Tojota RAV4 godinama ima reputaciju jednog od najpouzdanijih polovnih SUV modela. Njegova najveća prednost je upravo ono po čemu je Tojota poznata - izdržljiva mehanika i dug vek trajanja. Kod dobro održavanih primeraka, RAV4 može da pređe veliki broj kilometara bez ozbiljnijih problema, naročito ako su redovno rađeni servisi i ako se prethodni vlasnik nije nemarno odnosio prema automobilu.

Poznati mehaničar Skoti Kilmer više puta je isticao da RAV4 spada među automobile koji mogu da traju stotinama hiljada kilometara, pod uslovom da se pravilno održavaju. Dodatno ga preporučuju i analize pouzdanosti, u kojima se ovaj model često pojavljuje među sigurnijim izborima na tržištu polovnjaka.

RAV4 je posebno dobar izbor za one koji žele povišenu poziciju sedenja, solidan prostor, dobru preglednost i automobil koji može da služi i za gradsku vožnju i za duža putovanja.

Nisan Lif: Električni polovnjak za one koji žele niske troškove vožnje

Nisan Lif je jedan od prvih električnih automobila koji je postao široko dostupan kupcima, a danas se sve češće pominje kao zanimljiv polovan izbor za vozače koji žele da pređu na struju bez velikog ulaganja.

Njegova najveća prednost je jednostavnija mehanika u odnosu na klasične benzinske i dizel automobile, jer nema veliki broj delova koji se troše na isti način kao kod vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Polovni primerci mogu da se pronađu po pristupačnijim cenama, a portal WhatCar mu je u istraživanjima pouzdanosti dao visoku ocenu od 95,6 odsto, što ga svrstava među bolje opcije u klasi polovnih električnih vozila.

Ipak, kod kupovine polovnog Lifa najvažnije je proveriti stanje baterij

Dačija Daster: Praktičan izbor za porodicu i lošije puteve

Dačija Daster je jedan od onih automobila koji ne pokušavaju da glume luksuz. Upravo u tome je njegova prednost. Kupci ga vole jer je jednostavan, prostran, funkcionalan i uglavnom povoljniji za održavanje od mnogih skupljih SUV konkurenata.

Prema ocenama portala WhatCar, Daster se pokazao kao pouzdan izbor, a u pojedinim segmentima može da parira i skupljim modelima. Posebno ga cene vozači kojima je potreban robustan auto za različite uslove vožnje.

Šta proveriti pre kupovine polovnjaka?

Bez obzira na to da li kupujete Tojotu, Nisan ili Dačiju, najvažnije je stanje konkretnog automobila. Čak i model poznat po pouzdanosti može biti loša kupovina ako je zapušten, loše servisiran ili prikriva kvarove.

Pre kupovine treba proveriti servisnu istoriju, stanje motora, menjača, kočnica, trapova i elektronike. Kod dizelaša je posebno važno obratiti pažnju na turbinu, DPF filter i plivajući zamajac, dok je kod električnih automobila najvažnija provera baterije.

Takođe, ne treba se oslanjati samo na kilometražu. Automobil sa većom kilometražom, ali urednom istorijom održavanja, često može biti bolji izbor od vozila sa „malom kilometražom“ i nejasnom prošlošću.

Koji je najbolji izbor?

Za vozače koji žele provereni SUV i dug vek trajanja, Tojota RAV4 deluje kao najsigurnija opcija. Za one koji uglavnom voze po gradu i žele niže troškove vožnje, Nisan Lif može biti veoma zanimljiv izbor, pod uslovom da je baterija u dobrom stanju. Za porodice i kupce kojima treba prostor, jednostavnost i praktičnost, Dačija Daster ostaje jedan od najrazumnijih polovnih automobila u toj cenovnoj kategoriji.

