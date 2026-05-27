da li ste znali

Mnogi vozači danas gotovo da više i ne razmišljaju o klasičnom ključu. Moderni automobili se najčešće otključavaju pritiskom na dugme ili automatski, čim se daljinski ključ nađe dovoljno blizu vozila. Ipak, problem nastaje kada se baterija u ključu isprazni ili daljinski upravljač iznenada prestane da radi.

Dobra vest je da to ne znači da ste ostali zaključani ispred automobila. Proizvođači su i za takve situacije predvideli rezervno rešenje.

U daljinskom ključu krije se mehanički ključ

Daljinski ključ automobila

Iako na prvi pogled deluje kao da moderni automobili više nemaju klasičan ključ, on se najčešće nalazi upravo u kućištu daljinskog upravljača. Reč je o malom mehaničkom ključu koji služi za hitne slučajeve, kada elektronika zakaže ili se baterija isprazni.

Način na koji se ovaj ključ izvlači zavisi od modela automobila. Kod nekih vozila dovoljno je pritisnuti malo dugme na daljinskom upravljaču, dok je kod drugih potrebno pomeriti osigurač ili pažljivo otvoriti deo kućišta. Najsigurnije je proveriti uputstvo za upotrebu automobila, jer se postupak razlikuje od proizvođača do proizvođača.

Brava postoji, samo je često sakrivena



Mnogi vozači misle da njihov automobil uopšte nema klasičnu bravu na vratima, ali ona je najčešće samo sakrivena. Kod velikog broja savremenih vozila nalazi se iza malog poklopca na kvaki vozačevih vrata.

Kada se taj poklopac pažljivo skine, pojavljuje se klasična brava u koju se može ubaciti mehanički ključ iz daljinskog upravljača. Na taj način automobil može da se otključa i kada daljinsko otključavanje ne radi.

Kako upaliti automobil kada je baterija u ključu prazna

Vozilo koje se pali pritiskom na start dugme

Kod vozila koja se pale pritiskom na start dugme, prazna baterija u ključu takođe ne mora da znači veliki problem. U mnogim slučajevima automobil i dalje može da prepozna ključ, ali je potrebno približiti ga start dugmetu ili mestu koje je proizvođač predvideo za očitavanje.

Zatim se pritisne dugme za startovanje, kao i obično. Kod pojedinih modela postoji tačno određena zona u kabini u koju treba prisloniti ključ, pa je i ovde najbolje pogledati fabričko uputstvo.

