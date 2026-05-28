Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kupovina polovnog automobila za mnoge je velika finansijska odluka, ali i situacija u kojoj se lako napravi greška. Automobil može da izgleda očuvano, cena može da deluje primamljivo, a problemi se često pokažu tek posle nekoliko meseci vožnje.

Zato polovan automobil ne treba kupovati na brzinu, posebno ne samo zbog izgleda ili „dobre cene“. Kvarovi na menjaču, turbini, elektronici, DPF sistemu ili tragovi ranijih oštećenja mogu kasnije ozbiljno opteretiti budžet.

1. Preniska cena nije uvek dobra prilika

Foto: Shutterstock

Ako je automobil znatno jeftiniji od sličnih modela na tržištu, za to najčešće postoji razlog. Iza niske cene mogu da se kriju velika kilometraža, loše održavanje, kvarovi ili ranija oštećenja.

2. Obavezan je detaljan pregled

Lep spoljašnji izgled ne znači da je vozilo ispravno. Pre kupovine treba proveriti motor, menjač, trap, šasiju i elektroniku. Profesionalni pregled može da spreči mnogo veće troškove.

3. Servisna istorija mnogo govori

Ne žurite da prodate auto na crno Foto: Shutterstock

Računi, servisna knjižica ili digitalni zapis održavanja pokazuju kako je automobil čuvan. Posebno treba proveriti kada je rađen veliki servis, kao i stanje kvačila, turbine i DPF sistema kod dizelaša.

4. Oprezno sa uvezenim vozilima

Automobili iz inostranstva nisu automatski bolji. Neki su korišćeni kao rentakar ili flotna vozila, a kod pojedinih može postojati problem sa vraćenom kilometražom ili nepotpunom istorijom.

5. Ne verujte samo prodavcu

Preporučuje se i korišćenje posebne SIM kartice, dok ne prodate auto Foto: Shutterstock

Rečenice poput „nikad udaran“ ili „kao nov“ ne znače mnogo bez dokaza. Dokumentacija, dijagnostika i pregled u servisu važniji su od priče prodavca.

6. Dijagnostika je neophodna

Kod modernih automobila mnogi kvarovi ne vide se odmah. Dijagnostika može da otkrije probleme sa elektronikom, motorom, menjačem, senzorima ili vazdušnim jastucima.

7. Računajte troškove održavanja

Nije važna samo cena automobila. Premium model star deset godina može biti povoljan za kupovinu, ali skup za servisiranje, delove, gume i registraciju.

8. Probna vožnja mora biti ozbiljna

Šta se dešava automobilu kada vozite na rezervi Foto: Laura Pöyhönen / Alamy / Profimedia

Tokom vožnje treba obratiti pažnju na rad motora, kočnice, menjač, volan i vešanje. Vibracije, lupanje, trzaji ili dim iz auspuha mogu biti znak većeg problema.

9. Ne kupujte na emociju

Dizajn, oprema ili omiljena marka lako mogu da zasene realno stanje vozila. Polovan automobil treba birati hladne glave.

10. Proverite kilometražu

Vraćena kilometraža i dalje je čest problem. Stanje volana, sedišta, pedala i enterijera često može da pokaže da je automobil prešao više nego što piše na tabli.

Video: Ćana pokazala svoj luksuzni automobil