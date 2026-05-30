Evo koja marka je u pitanju

Zato saveti iskusnih mehaničara često imaju posebnu težinu jer oni svakodnevno rade sa vozilima svih marki i starosti i najbolje mogu da vide koji automobili najduže ostaju pouzdani.

Jedan od njih je Džejms Gudhend, automehaničar i autor knjiga, koji je otkrio koju marku automobila smatra najpouzdanijom na svetu i koji automobil lično vozi.

Kada su ga pitali koju marku bi preporučio kupcima koji traže maksimalnu pouzdanost, bez oklevanja je izdvojio japansku Hondu.

- Ako vam budžet dozvoljava, kupite japanski automobil. Najbolji od svih je Honda. Oni su zaista najbolji automobilski inženjeri na svetu. Kada bi svi vozili Hondu, ja bih bio bez posla - rekao je Gudhend. Objasnio je da iza ovog stava stoji njegovo dugogodišnje iskustvo u radu sa Hondinim modelima.

Motor radi tiho

- Izuzetno su pouzdani. Na primer, održavam Hondu Sivik staru 20 godina koja je prešla više od 200.000 milja. Motor i dalje radi tako tiho da biste mogli da držite šolju čaja na njemu, a toliko je tih da je ponekad teško čak i primetiti da radi. Taj automobil je prešao dovoljno kilometara da stigne do Meseca - rekao je mehaničar.

Honda Civic Foto: Freer Law / Alamy / Profimedia

Otkrio je i koji automobil vozi privatno. U njegovoj garaži nalazi se švedski Volvo V90, ali i jedan model koji mu je posebno blizak srcu.

- Verovatno nikoga neće iznenaditi što imamo Volvo V90. Ali imam i BMV M3 koji posedujem već 15 godina. U određenim vremenima služio je kao porodični automobil, i upravo u njemu smo prvi put doveli sina kući iz bolnice - rekao je Gudhend.

Njegovo mišljenje dele mnogi automobilski stručnjaci. Testovi koje je ove godine sproveo portal WhatCar? pokazali su da je najnovija Honda Džez među tri najbolje ocenjena mala automobila, sa posebnim pohvalama za njenu praktičnost.

Recenzenti su istakli da je ovo model koji možda nikada nije dostigao prodajne brojke nekih konkurenata, ali se godinama ističe po svojoj praktičnoj unutrašnjosti i reputaciji izuzetno pouzdanog automobila.