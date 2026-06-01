Kineski proizvođači automobila poslednjih godina sve ozbiljnije menjaju evropsko tržište. Njihovi modeli najčešće dolaze sa konkurentnim cenama, bogatom opremom, modernim dizajnom i primamljivim finansijskim ponudama, zbog čega sve lakše pronalaze put do kupaca.

Ipak, iza početne uštede sve jasnije se nazire problem koji mnogi vlasnici ne očekuju u trenutku kupovine - pojedini kineski električni automobili i plug-in hibridi veoma brzo gube vrednost.

Cena dobra pri kupovini, ali problem nastaje kasnije

Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy / Profimedia

Prema podacima nemačke kompanije DAT, koja se bavi procenom vrednosti polovnih vozila, kineski električni automobili i plug-in hibridi beleže znatno brži pad vrednosti u odnosu na prosek automobilske industrije. U pojedinim slučajevima taj gubitak je gotovo dvostruko veći nego kod drugih vozila.

To ne pogađa samo vozače koji su kupili automobil i planiraju da ga jednog dana prodaju. Problem se prenosi i na lizing kompanije, prodavce polovnih vozila, ali i na same proizvođače, jer niska vrednost polovnjaka može da naruši poverenje u brend.

Kupci polovnjaka traže sigurnost

Stručnjaci upozoravaju da na tržištu polovnih automobila više nije dovoljno da vozilo izgleda moderno i da ima dobru opremu. Kupci žele da znaju da iza automobila stoji stabilan brend, da će servisna mreža postojati i za nekoliko godina, kao i da rezervni delovi neće postati problem čim model izađe iz fokusa prodaje.

Upravo tu se pojedini kineski proizvođači suočavaju sa izazovom. Iako su njihovi automobili tehnološki sve konkurentniji, evropski kupci još uvek pažljivo procenjuju dugoročnu sigurnost, dostupnost servisa i pouzdanost podrške nakon kupovine.

Električni automobili generalno slabije drže cenu

Kineski električni automobil

Pad vrednosti, ipak, nije problem koji se vezuje isključivo za kineske marke. Električni automobili na pojedinim evropskim tržištima generalno teže zadržavaju cenu od benzinaca i hibrida.

Na britanskom tržištu, prema podacima kompanije Indicata koje prenosi CarScoops, prosečan električni automobil star tri godine danas vredi oko 38 odsto početne cene. Za poređenje, benzinski modeli zadržavaju oko 45 odsto vrednosti, dok hibridi prolaze bolje i zadržavaju oko 51 odsto prvobitne cene.

Popusti na nova vozila obaraju cenu polovnih

Dodatni pritisak na tržište polovnih električnih automobila prave veliki popusti na nove modele. Proizvođači ih često nude kako bi podstakli prodaju i ispunili regulatorne ciljeve vezane za emisije i elektrifikaciju.

Zbog toga polovni električni automobili mogu da deluju manje privlačno kupcima. Kada se novo vozilo prodaje uz značajne popuste, povoljan lizing ili dodatne pogodnosti, polovni model star nekoliko godina mora drastično da spusti cenu kako bi ostao konkurentan.

Tehnologija brzo zastareva

Još jedan razlog za brz pad vrednosti jeste tempo razvoja električnih automobila. Baterije, softver, autonomija i brzina punjenja napreduju iz godine u godinu, pa modeli koji su donedavno delovali kao vrh ponude vrlo brzo mogu da izgube tehnološku prednost.

Kod kineskih proizvođača taj tempo je naročito izražen. Novi modeli i unapređene verzije stižu veoma često, što kupcima novih vozila može da bude zanimljivo, ali vlasnicima polovnih automobila stvara problem. Automobil koji je pre kratkog vremena bio moderan, na tržištu polovnjaka može brzo da izgleda zastarelo.

Šta to znači za kupce?

Foto: printscreen YT

Za kupce koji automobil planiraju da voze dugo, brži pad vrednosti možda neće biti presudan. Međutim, za one koji vozilo menjaju na svake dve ili tri godine, razlika može da bude značajna.

Zato cena pri kupovini više ne bi trebalo da bude jedini argument. Sve važniji postaju servisna podrška, garancija, reputacija brenda, dostupnost delova i očekivana vrednost vozila nakon nekoliko godina korišćenja.

Kineski automobili nesumnjivo donose sve jaču konkurenciju u Evropu, ali tržište polovnih vozila pokazuje da prava cena automobila nije uvek ona koja piše na početku ugovora. Često se vidi tek kada dođe trenutak za prodaju.

