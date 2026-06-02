Slušaj vest

Nemački autoklub ADAC objavio je najnoviju statistiku kvarova za 2026. godinu, a rezultati donose zanimljiv zaključak: savremeni automobili nisu postali nepouzdaniji, iako su tehnološki znatno složeniji nego ranije.

Analiza je zasnovana na oko 3,7 miliona intervencija pomoći na putu tokom 2025. godine. Obuhvaćeno je 158 serija vozila od 27 proizvođača, a u statistiku su ušli samo modeli koji su u najmanje dve godine imali više od 7.000 registrovanih primeraka u Nemačkoj.

Noviji automobili se ređe kvare

automehaničar Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Prema podacima ADAC-a, verovatnoća kvara kod pet godina starih automobila pala je sa 3,6 odsto u 2015. na 2,1 odsto u 2025. godini. Još veće poboljšanje vidi se kod deset godina starih vozila, gde je rizik smanjen sa 6,5 na 3,1 odsto.

Koji modeli su se najbolje pokazali?

U najmanjoj klasi, među modelima sa dobrim rezultatima izdvajaju se Dačija Spring, Škoda Citigo, Suzuki Ignis, Tojota Ajgo i Folksvagen ap.

Kod malih gradskih automobila, ADAC dobre ocene daje modelima kao što su Audi A1, BMW i3, Mazda 2, Mazda CX-3, Micubiši Spejs star, Opel Kroslend, Reno Zoe, Seat Arona i Ibiza, Škoda Fabija, Kamiq i Jeti, Suzuki Svift i Vitara, kao i Folksvagen Polo, T-Kros i Tajgo.

Mazda CX-3 Foto: Printscreen YouTube

U nižoj srednjoj klasi pouzdano se pokazuju Audi A3, Q2 i Q3, BMW serije 1 i 2, BMW iX1 i X2, Cupra Born, Formentor i Leon, Mazda CX-5, Mercedes A i B klase, Mercedes EQA, MG4, Micubiši ASX i Eklips kros, Reno Austral, Seat Ateka i Leon, Škoda Karok, Rapid i Skala, Volvo XC40, kao i Folksvagen Golf, ID.3, T-Rok, Tiguan i Turan.

U srednjoj klasi dobre rezultate beleže Audi A4, A5, Q4 e-tron i Q5, BMW serije 3 i 4, BMW i4 i X3, Mercedes GLB, Škoda Enyaq, Tesla Model 3 i Model Y, kao i Folksvagen ID.4 i Pasat.

BMW X5 xDrive40e Foto: BMW

U višoj srednjoj klasi među pouzdanijim modelima nalaze se Audi e-tron i Q8 e-tron, BMW serije 5 i X5, Mercedes GLE i Folksvagen Arteon. Kod kombi i lakih komercijalnih vozila posebno se izdvaja Mercedes-Benz Sprinter.

Modeli kod kojih je zabeleženo više kvarova

Statistika je pokazala i koji modeli su češće završavali na intervenciji. U kategoriji malih automobila više problema zabeleženo je kod Opel Merive, posebno godišta 2016. i 2017, kao i kod Tojote Jaris iz perioda 2021–2023. i Tojote Jaris kros iz 2022. i 2023.

U nižoj srednjoj klasi češći kvarovi prijavljeni su kod Nisana Kaškai iz 2019, Reno Senika iz 2018. i 2019, Tojote Korole iz 2023, Tojote C-HR iz perioda 2020–2022, Mazde 3 i Mazde CX-30 iz 2020, kao i Ford Kuge iz 2021.

Opel Meriva Foto: Kurir

U srednjoj klasi slabije rezultate imaju Opel Insignija iz godišta 2016–2019. i 2022, Tojota RAV4 iz perioda 2017–2022, Ford S-Max iz 2016–2018. i Hjundai Ioniq 5 iz 2022. i 2023.

Kod kombi vozila češće intervencije zabeležene su kod Reno Mastera iz 2019. i Fijat Dukata iz perioda 2016–2021, kao i iz 2023. godine.

Akumulator ostaje najveća slaba tačka

Bez obzira na to da li je reč o benzincu, dizelašu, hibridu ili električnom automobilu, jedan problem se ponavlja iz godine u godinu. Najčešći uzrok kvarova je 12-voltni akumulator,koji je odgovoran za 45,4 odsto svih intervencija ADAC pomoći na putu.

Na drugom mestu su problemi sa motorom, upravljanjem motorom ili visokonaponskim sistemom, sa udelom od 21,8 odsto. Slede kvarovi povezani sa starterom, alternatorom i električnim sistemima, zatim problemi sa gumama i zaključavanjem vozila.

Zašto se akumulator brže prazni Foto: Shutterstock

Zanimljivo je da 12-voltni akumulator pravi probleme i kod električnih automobila. Iako kod njih nema klasičnu ulogu pokretanja motora, on napaja brojne niskonaponske sisteme, elektroniku i komponente bez kojih vozilo ne može normalno da funkcioniše.

Video: Gemini Android Auto test