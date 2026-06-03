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Sa dolaskom letnjih žega, mnogi vlasnici automobila nesvesno prave greške pri rukovanju klima-uređajem, što rezultira slabijim hlađenjem u trenucima kada je ono najpotrebnije. Iskustva dugogodišnjih vozača i saveti stručnjaka ukazuju na jasne korake koje bi trebalo primeniti kako bi rashladni sistem u vozilu funkcionisao besprekorno tokom najtoplijeg dela godine.

U nastavku je izdvojeno šest ključnih pravila koja ne samo da garantuju prijatnu temperaturu u kabini, već i drastično produžavaju radni vek samog uređaja:

Šest zlatnih pravila za letnju upotrebu klime

ilustracija Foto: Everyday Images / Alamy / Profimedia

1. Izbegavajte aktivaciju odmah po startovanju motora

Da biste zaštitili kompresor od naglog opterećenja i stresa, nemojte paliti klimu istog trenutka kada pokrenete automobil. Najbolje je sačekati barem pola minuta pre nego što pritisnete dugme za hlađenje. Slično pravilo važi i za završetak vožnje – isključite klima-uređaj nekoliko minuta pre nego što stignete na odredište i ugasite motor.

2. Postepeno podižite intenzitet hlađenja

Uobičajena navika da se odmah po ulasku u pregrejano vozilo ventilator podesi na maksimalnu snagu može ozbiljno oštetiti rashladni sistem. Pravilan postupak nalaže da pre polaska otvorite sva vrata i provetrite kabinu. Kada krenete sa vožnjom, snagu hlađenja povećavajte korak po korak. Preporučljivo je da se temperatura u unutrašnjosti održava u rasponu od 21 do 23 stepena.

3. Pravilno koristite taster za unutrašnju recirkulaciju

Dugme za recirkulaciju vazduha u automobilu koje pomaže da se kabina brže rashladi tokom leta Foto: Shutterstock

Dugme sa simbolom automobila i zakrivljenom strelicom služi da blokira ulazak spoljnog vazduha i da sistem umesto toga ponovo hladi onaj koji se već nalazi u kabini. Ovu opciju ne bi trebalo držati stalno uključenom jer vazduh gubi kiseonik i skuplja vlagu, ali je izuzetno korisna na samom početku vožnje kako bi se vrela unutrašnjost što brže rashladila.

4. Obratite pažnju na stanje akumulatora

Ispravnost elektro-sistema vozila direktno utiče na efikasnost rada klima-uređaja. Redovna kontrola akumulatora je obavezna, jer dotrajali izvor napajanja često dovodi do naglog pada kapaciteta hlađenja i nestabilnog rada ventilacije.

5. Održavajte čistoću ventilacionih otvora

Spoljne rešetke i unutrašnje usmerivače vazduha vozači često zanemaruju prilikom čišćenja. Da bi protok bio nesmetan, ovi delovi moraju biti savršeno čisti. Redovnim uklanjanjem prašine obezbeđujete dugotrajnost sistema, ali što je još važnije, sprečavate da opasne bakterije i nečistoće dospeju u vaša pluća.

Greške koje mnogi vozači prave pri paljenju klime u autu Foto: Shutterstock

6. Na kratkim relacijama ostavite prozor otvoren

Ukoliko vozite na veoma kratkim udaljenostima, paljenje klime nema ekonomski ni praktični smisao, jer uređaj neće stići da rashladi prostor pre nego što stignete na cilj. U tim situacijama je daleko bolje rešenje spuštanje prozora, jer će strujanje vazduha pri manjim brzinama prirodno i brzo provetriti automobil.

Kako nivo goriva u rezervoaru utiče na kvarove?

Pored nepravilnog korišćenja klime, česta loša navika je i vožnja "na rezervi", odnosno izbegavanje potpunog iskaza rezervoara zbog nedostatka vremena ili štednje. Iskusni majstori upozoravaju da je ovo veoma štetna praksa. Kada u rezervoaru ima manje od četvrtine goriva, pumpa se drastično pregreva, što dramatično ubrzava njen kvar.

Pored toga, prazan prostor u rezervoaru pogoduje stvaranju kondenzacije. Vodene kapljice koje tom prilikom nastaju mešaju se sa gorivom i izazivaju pojavu korozije. Da biste sačuvali komponente sistema za gorivo i izbegli skupe popravke, trudite se da nivo benzina ili dizela uvek bude iznad jedne četvrtine ukupne zapremine.

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