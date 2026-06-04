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Američki jutjuberTajler Huver pomislio je da je naišao na odličnu priliku kada je kupio polovni Porše 911 za oko 20.000 evra. Na papiru, zvučalo je kao posao iz snova - sportski automobil prestižnog nemačkog brenda po ceni koja je daleko niža od uobičajene.

Međutim, ono što je u početku delovalo kao dobra kupovina ubrzo se pretvorilo u skupu lekciju. Detaljniji pregled automobila pokazao je da se iza primamljive cene krije niz ozbiljnih problema, od tragova rđe do kvara na motoru koji bi mogao da košta više nego sam automobil.

Polovni Porše 911 generacije 997.1 koji je kupljen za 20.000 evra (3).png
Foto: youtube/Hoovies Garage

Na prvi pogled izgledao kao dobra kupovina

Reč je o modelu Porše 911 generacije 997.1, automobilu koji je prešao oko 133.000 kilometara. Iako se na prvi pogled činilo da je vozilo u solidnom stanju, vrlo brzo su počeli da isplivavaju problemi koje kupac verovatno ne želi da vidi nakon što pomisli da je pronašao povoljan sportski auto.

Na automobilu su pronađeni tragovi korozije, oštećene felne, loše urađena ili dotrajala boja, kao i istrošena kontakt-brava. Sve to samo po sebi predstavlja ozbiljan trošak, ali pravi problem krio se ispod haube.

Polovni Porše 911 generacije 997.1 koji je kupljen za 20.000 evra (1).png
Foto: youtube/Hoovies Garage

Motor otkrio najskuplji kvar

Najveći udarac stigao je kada je pregledan motor. Otkriven je kvar na cilindru koji je izazivao curenje ulja, dim, neprijatne zvukove i rizik da motor potpuno otkaže.

Kod sportskih automobila poput Poršea 911, takvi kvarovi retko su jednostavni i jeftini. Naprotiv, popravke često zahtevaju ozbiljnu obnovu motora, specijalizovane majstore i delove koji mogu da koštaju pravo malo bogatstvo.

Polovni Porše 911 generacije 997.1 koji je kupljen za 20.000 evra (5).png
Foto: youtube/Hoovies Garage

Procena je bila više nego neprijatna. Sama obnova motora mogla bi da košta između 28.000 i 37.000 evra, dok bi ukupni trošak, zajedno sa radom majstora, mogao da dostigne između 37.000 i 55.000 evra.

Popravka skuplja od automobila

Drugim rečima, Tajler bi za sređivanje automobila morao da izdvoji višestruko više od iznosa za koji ga je kupio. Umesto povoljnog Poršea, dobio je vozilo čija popravka lako može da premaši vrednost samog automobila.

Polovni Porše 911 generacije 997.1 koji je kupljen za 20.000 evra (4).png
Foto: youtube/Hoovies Garage

Na kraju je postalo jasno da se ovaj primerak verovatno više isplati rastaviti i koristiti za delove nego ulagati novac u kompletnu obnovu.

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