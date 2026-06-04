Sigurnosni pojas u autu može se koristiti kao otvarač za flaše

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Na internetu se među najpopularnijim trikovima za vozače često izdvaja upotreba metalnog dela sigurnosnog pojasa za otvaranje flaša. Prema video-uputstvima sa društvenih mreža, metalna kopča se koristi identično kao standardni otvarač - krunski čep se jednostavno provuče kroz njen pravougaoni prorez i povuče na gore.

Međutim, praktična provera u realnim uslovima otkriva da ova metoda ima ozbiljne nedostatke. Šupljina na većini fabričkih pojaseva previše je tesna, zbog čega ne može pravilno da obuhvati ivice čepa i stvori neophodan oslonac za polugu. Ako slepo pratite ovo uputstvo, najverovatnije ćete samo deformisati lim na zatvaraču, dok će piće ostati zapečaćeno. Ovo je tipičan primer onlajn saveta koji u teoriji zvuče privlačno, ali u praksi zakazuju jer prećutkuju ključne tehničke detalje.

Sigurnosni pojas u autu može se koristiti kao otvarač za flaše Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Ispravan način za korišćenje pojasa kao poluge

Iako je pomenuti četvrtasti otvor praktično neupotrebljiv za direktno otvaranje, pojas ipak može da posluži svrsi ako promenite taktiku i iskoristite čvrstu, ravnu spoljnu ivicu kopče. Postupak zahteva malo više preciznosti: ravan metalni kraj potrebno je podvući direktno ispod naborane ivice čepa.

Dok jednom rukom stabilizujete i čvrsto držite grlo flaše, palcem druge ruke pritisnite metalnu kopču stvarajući efekat klackalice i naglo povucite na dole kako bi pritisak izbacio zatvarač. Istu logiku možete primeniti na bilo koji priručni predmet sa oštrim i čvrstim rubom, jer ćete bez adekvatnog oslonca samo beskorisno kriviti lim i rizikovati povredu prstiju.

Sigurnosni pojas u autu može se koristiti kao otvarač za flaše Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Efikasnija alternativa u unutrašnjosti vozila

Na sreću svih koji se nađu u ovakvoj situaciji, unutar kabine automobila nalazi se znatno praktičniji i efikasniji element za rešavanje ovog problema - metalna ušica brave smeštena na B stubu vrata. Ukoliko je ovaj prihvatnik (deo u koji ulazi brava vrata prilikom zatvaranja) dizajniran u obliku otvorene metalne petlje, on se pretvara u savršen zamenski alat za skidanje čepova.

Sigurnosni pojas u autu može se koristiti kao otvarač za flaše Foto: Zoryna Hadzhuk / Alamy / Profimedia

Ova metalna konstrukcija nudi znatno više prostora od proreza na pojasu, a njeni unutrašnji uglovi су oštriji i bolje profilisan, што obezbeđuje čvrsto hvatanje i sprečava proklizavanje. Praktični testovi potvrđuju da krunski zatvarač savršeno naleže u ovaj prostor, pa se flaša, uz minimalno naprezanje, otvara za samo jedan sekund.

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