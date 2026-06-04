U svakom automobilu "krije" se otvarač za flaše: Viralni trik oborio mreže, ali obratite pažnju na jednu stvar
Na internetu se među najpopularnijim trikovima za vozače često izdvaja upotreba metalnog dela sigurnosnog pojasa za otvaranje flaša. Prema video-uputstvima sa društvenih mreža, metalna kopča se koristi identično kao standardni otvarač - krunski čep se jednostavno provuče kroz njen pravougaoni prorez i povuče na gore.
Međutim, praktična provera u realnim uslovima otkriva da ova metoda ima ozbiljne nedostatke. Šupljina na većini fabričkih pojaseva previše je tesna, zbog čega ne može pravilno da obuhvati ivice čepa i stvori neophodan oslonac za polugu. Ako slepo pratite ovo uputstvo, najverovatnije ćete samo deformisati lim na zatvaraču, dok će piće ostati zapečaćeno. Ovo je tipičan primer onlajn saveta koji u teoriji zvuče privlačno, ali u praksi zakazuju jer prećutkuju ključne tehničke detalje.
Ispravan način za korišćenje pojasa kao poluge
Iako je pomenuti četvrtasti otvor praktično neupotrebljiv za direktno otvaranje, pojas ipak može da posluži svrsi ako promenite taktiku i iskoristite čvrstu, ravnu spoljnu ivicu kopče. Postupak zahteva malo više preciznosti: ravan metalni kraj potrebno je podvući direktno ispod naborane ivice čepa.
Dok jednom rukom stabilizujete i čvrsto držite grlo flaše, palcem druge ruke pritisnite metalnu kopču stvarajući efekat klackalice i naglo povucite na dole kako bi pritisak izbacio zatvarač. Istu logiku možete primeniti na bilo koji priručni predmet sa oštrim i čvrstim rubom, jer ćete bez adekvatnog oslonca samo beskorisno kriviti lim i rizikovati povredu prstiju.
Efikasnija alternativa u unutrašnjosti vozila
Na sreću svih koji se nađu u ovakvoj situaciji, unutar kabine automobila nalazi se znatno praktičniji i efikasniji element za rešavanje ovog problema - metalna ušica brave smeštena na B stubu vrata. Ukoliko je ovaj prihvatnik (deo u koji ulazi brava vrata prilikom zatvaranja) dizajniran u obliku otvorene metalne petlje, on se pretvara u savršen zamenski alat za skidanje čepova.
Ova metalna konstrukcija nudi znatno više prostora od proreza na pojasu, a njeni unutrašnji uglovi су oštriji i bolje profilisan, што obezbeđuje čvrsto hvatanje i sprečava proklizavanje. Praktični testovi potvrđuju da krunski zatvarač savršeno naleže u ovaj prostor, pa se flaša, uz minimalno naprezanje, otvara za samo jedan sekund.
(Kurir.rs/Onet.pl)
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