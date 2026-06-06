Koji automobili su najbolji za vozače početnike

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Kupovina prvog četvorotočkaša za početnike već odavno ne podrazumeva isključivo potragu za jeftinim i izdržljivim prevoznim sredstvom. Stručna javnost danas stavlja ogroman fokus na nivo zaštite tokom udesa, elektronske asistente koji sprečavaju sudare, kao i na opšte vozne osobine koje neiskusnim vozačima olakšavaju boravak za volanom.

U najnovijem izveštaju američkog Instituta za bezbednost na putevima (IIHS) izdvojeno je 45 korišćenih modela čija vrednost ne prelazi 10.000 dolara, dok se u kategoriji do 20.000 dolara nalazi 29 automobila opremljenih modernijim sistemima asistencije.

Veliki trijumf japanskog brenda

Najveću senzaciju u ovogodišnjoj analizi napravila je Mazda. Ovaj japanski proizvođač dominira u skoro svim klasama i veličinama, pa stručnjaci savetuju kupovinu praktično bilo kog njihovog modela koji se može naći u prodaji. Ovakav ishod je prilično neočekivan za širu javnost, budući da prosečan vozač asocijaciju na sigurnost uglavnom vezuje za Tojotu i Hondu, marke koje su ovog puta primetno slabije zastupljene među preporukama.

Bela Mazda Foto: ZarkePix / Alamy / Profimedia

Viša naučna saradnica u pomenutom institutu, Rebeka Vist, napominje da ova selekcija donosi korist znatno širem krugu ljudi, a ne samo omladini.

"Ove preporuke pogodne su za sve koji žele da pronađu ravnotežu između pristupačnosti, zaštite pri sudaru i sistema za sprečavanje saobraćajnih nezgoda", istakla je ona.

Koje klase automobila su namerno precrtane?

Tokom selekcije modela, inženjeri su svesno eliminisali nekoliko tipova vozila. Izostavljeni su minijaturni gradski modeli zbog slabe otpornosti na teške sudare, zatim sportske varijante i automobili sa prevelikom snagom motora, kao i masivni kamioneti i preveliki terenci.

Koji automobili su najbolji za vozače početnike Foto: Shutterstock

Iako među roditeljima vlada uvreženo mišljenje da je gabaritni džip idealan štit za njihovo dete, bezbednosni stručnjaci upozoravaju na suprotnu stranu medalje. Teška vozila imaju znatno duži zaustavni put prilikom kočenja, njihove dimenzije otežavaju manevrisanje kroz gradske gužve i, što je najgore, zbog svoje mase predstavljaju ogromnu opasnost za ostale ljude u saobraćaju.

Bum polovnih električnih vozila

Značajnu novinu na listi čine polovni automobili na električni pogon. Zahvaljujući drastičnom i brzom padu preprodajne vrednosti, modeli kao što su Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Audi Q4 e-tron i Subaru Solterra postali su finansijski izuzetno privlačni.

Hyundai Ioniq 5 Foto: mikhail shorokhov / Alamy / Profimedia

Ono što je do pre neku godinu koštalo pravo bogatstvo, sada se na tržištu polovnjaka nudi po cenama standardnih porodičnih benzinaca ili dizelaša. Na taj način kupci sa skromnijim budžetom dobijaju pristup najnovijim tehnologijama, naprednoj aktivnoj bezbednosti i odličnim ocenama sa kreš-testova.

Najnoviji podaci jasno ukazuju na smenu generacija na tržištu. Nekadašnji lideri gube primat, naglo pojeftinjenje električnih modela otvara potpuno nove mogućnosti kupovine, dok se Mazda pozicionirala kao najbolji izbor za bezbedan ulazak u svet vožnje.

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