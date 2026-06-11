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Letnje vrućine mnogim vozačima brzo pokažu u kakvom je stanju klima-uređaj u automobilu. Čim otvorite vrata vozila koje je stajalo na suncu, prvi udar vrelog vazduha ume da bude gotovo nepodnošljiv, a ako klima ne hladi kako treba ili iz ventilacije dolazi neprijatan miris, problem najčešće nije nastao tog dana.

Klima u automobilu ne traži pažnju samo leti. Naprotiv, da bi sistem radio kako treba kada temperature porastu, potrebno je povremeno ga uključivati i tokom hladnijih meseci. U suprotnom, može doći do nakupljanja vlage, pojave bakterija, slabijeg hlađenja i kvarova koji se kasnije mnogo skuplje rešavaju.

Filter kabine

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Jedna od najčešćih grešaka je zanemarivanje filtera vazduha kabine. Ako se on ne menja redovno, u njemu se zadržavaju prašina, polen, vlaga i nečistoće, što vremenom može da dovede do neprijatnog mirisa u automobilu.

Prljav filter posebno može da smeta osobama koje imaju alergije, jer više ne sprečava dovoljno dobro ulazak polena i drugih čestica u kabinu. Zbog toga bi ga trebalo menjati najmanje jednom godišnje, a u mnogim automobilima zamena nije komplikovana i vozači mogu da je obave i sami.

Dobra opcija je i filter sa aktivnim ugljem. On je nešto skuplji od običnog, ali dodatno pomaže u zadržavanju štetnih gasova i neprijatnih mirisa koji spolja mogu da uđu u vozilo.

Vlaga u sistemu

Foto: Shutterstock

Ako je vazduh u kabini težak, ustajao ili se stakla često magle, moguće je da se u sistemu zadržava višak vlage. To se naročito dešava tokom jeseni i zime, kada se u automobil unosi mokra obuća, jakne, kišobrani i sneg, a kabina se ređe provetrava.

Vlaga ne smeta samo vozaču zbog zamagljenih stakala, već pogoduje i razvoju bakterija i buđi u ventilacionom sistemu. Zato je korisno povremeno koristiti auto-odvlaživače vazduha, ali i uključivati klima-uređaj, jer on pomaže da se višak vlage izvuče iz kabine.

Neprijatan miris

Kada se po uključivanju klime oseti težak, kiseo ili buđav miris, to je znak da sistem treba dezinfikovati. Najčešći uzrok su bakterije koje se nakupljaju u ventilacionim kanalima, na isparivaču ili u samom sistemu.

Dezinfekcija se može uraditi u servisu, ali postoje i sprejevi namenjeni za samostalnu upotrebu. Obično se klima uključi, aktivira se sredstvo za čišćenje i vozilo se ostavi zatvoreno prema uputstvu proizvođača, dok sprej cirkuliše kroz sistem. Postoje i pene koje se nanose direktno na isparivač, ali kod njih treba biti pažljiv i pratiti uputstvo.

Stalno uključena recirkulacija

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Još jedna greška koju mnogi prave jeste stalna upotreba opcije za kruženje istog vazduha u kabini. Recirkulacija može biti korisna kada želite da se vozilo brže rashladi ili kada prolazite kroz tunel, gužvu ili deo puta sa zagađenim vazduhom.

Međutim, ako je stalno uključena, svež vazduh ne ulazi u kabinu, pa vazduh postaje težak, stakla se lakše magle, a sistem radi u lošijim uslovima. Zato je bolje da ventilacija makar povremeno uvlači svež vazduh spolja, a ventilator bi trebalo da radi bar na najmanjoj jačini.

Klima se ne koristi cele godine

Mnogi vozači klimu uključuju samo leti, ali to je jedna od navika koja može da joj skrati vek. Sistem klimatizacije treba povremeno pokretati i tokom hladnijih meseci, jer se tako održava cirkulacija rashladnog sredstva i ulja kroz sistem.

Redovan servis

Klima-uređaj vremenom prirodno gubi deo rashladnog sredstva. Kada ga nema dovoljno, sistem slabije hladi, radi pod većim opterećenjem i na kraju može potpuno da prestane da obavlja svoju funkciju.

Zbog toga bi klima trebalo da se proveri u servisu najmanje na svake tri godine. Stručnjak tada može da utvrdi da li sistem negde propušta, da dopuni rashladno sredstvo i proveri da li sve radi kako treba.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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