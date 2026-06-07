da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Da bi klima radila bolje i duže trajala, nije dovoljno samo uključiti je čim sednete u automobil. Važno je kako je koristite, kada otvarate prozore, gde usmeravate ventilaciju i koliko često menjate filter kabine.

Prvo provetrite auto

Jedna od najčešćih grešaka je da vozači uđu u pregrejan automobil, odmah zatvore vrata i uključe klimu na najjače. Kabina koja je stajala na suncu može da bude znatno toplija od spoljne temperature, pa klima u tom trenutku radi pod velikim opterećenjem.

Mnogo bolje rešenje je da pre uključivanja klima-uređaja otvorite vrata i prozore na kratko. Na taj način vreo vazduh brže izlazi iz kabine, a temperatura se spušta već za nekoliko minuta.

Zašto morate da isključite klimu pre nego što ugasite motor automobila Foto: Vinicius Bacarin / Alamy / Profimedia

Kada se unutrašnjost automobila provetri, zatvorite prozore i vrata, pa tek onda uključite klimu. Tako sistem ne mora odmah da se bori sa najtoplijim vazduhom u kabini, pa hlađenje postaje brže i efikasnije.

Ne usmeravajte vazduh pravo u lice

Mnogi vozači i putnici ventilacione otvore okrenu direktno ka sebi, jer im se čini da će se tako najbrže rashladiti. Ipak, to nije najbolji način za ravnomerno hlađenje automobila.

Da bi se hladan vazduh bolje rasporedio kroz kabinu, otvore ventilacije treba usmeriti blago nagore, a ne direktno u lice putnika. Još bolje je uključiti i ventilaciju duž vetrobranskog stakla, jer se tako protok vazduha ravnomernije kreće kroz unutrašnjost vozila.

Na ovaj način se izbegava neprijatan osećaj hladnog udara, a kabina se postepeno i ravnomerno hladi.

Recirkulacija samo kratko

Greške koje mnogi vozači prave kod klima uređaja u autu Foto: Shutterstock

Opcija recirkulacije vazduha može biti korisna, ali samo ako se pravilno koristi. Odmah po ulasku u automobil, kada želite da se kabina što brže rashladi, možete je uključiti na nekoliko minuta. Tada klima hladi vazduh koji je već u kabini, umesto da stalno uvlači topao vazduh spolja.

Međutim, recirkulacija ne bi trebalo da ostane uključena tokom cele vožnje. Posle nekoliko minuta bolje je prebaciti sistem na dovod spoljašnjeg vazduha. Tako se vazduh u kabini obnavlja, smanjuje se osećaj zagušljivosti i klima radi ravnomernije.

Filter se ne sme zaboraviti

Klima-uređaj neće raditi kako treba ako je filter kabine zapušen. Kroz njega prolazi vazduh koji ulazi u automobil, pa se u njemu vremenom zadržavaju prašina, polen, nečistoće, vlaga i neprijatni mirisi.

Kod pojedinih automobila preporučuje se zamena filtera već posle oko 15.000 kilometara, dok se u praksi najčešće savetuje da se menja najmanje jednom godišnje. Ako se to ne radi na vreme, klima slabije hladi, vazduh teže prolazi kroz sistem, a u kabini se mogu pojaviti buđ i bakterije.

Video: Kad je najbolje servisirati klimu