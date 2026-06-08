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Kineski automobili godinama su nosili etiketu jeftinije robe koja ne može ozbiljno da parira evropskim i japanskim brendovima. Međutim, ta slika se ubrzano menja, naročito kada je reč o električnim vozilima. Kineski proizvođači danas ne napadaju tržište samo niskom cenom, već i proizvodnjom koja je organizovana drugačije od one na koju su navikli tradicionalni automobilski giganti.

Upravo to su pokazali japanski stručnjaci kada su detaljno rastavili električni model BYD Atto 3. Analiza je trebalo da pokaže kakokineski proizvođač uspeva da ponudi automobil po znatno konkurentnijoj ceni, a zaključci su izazvali ozbiljnu pažnju u japanskoj autoindustriji.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: Zoltan Bagosi / Alamy / Profimedia

Cena nije slučajna

Na prvi pogled, lako je zaključiti da su kineski električni automobili jeftiniji zato što dolaze sa tržišta gde su troškovi proizvodnje niži. Ipak, rastavljanje BYD-ovog modela pokazalo je da stvar nije tako jednostavna.

Prednost kompanije BYD leži u tome što veliki deo najvažnijih komponenti proizvodi sama. To znači da kineski gigant ne zavisi u istoj meri od dugog lanca dobavljača, što je čest slučaj kod evropskih i japanskih proizvođača.

Kod električnih automobila to je naročito važno jer je baterija najskuplji deo vozila. Ako proizvođač sam razvija i pravi baterije, ima daleko veću kontrolu nad cenom, kvalitetom i tempom proizvodnje. BYD je upravo na tom polju izgradio ogromnu prednost.

Manje posrednika, više kontrole

BYD Atto 3 električni automobil Foto: Raimo Bergroth / Alamy / Profimedia

Tradicionalna autoindustrija decenijama funkcioniše kroz široku mrežu dobavljača. Jedna kompanija pravi elektroniku, druga baterije, treća određene sklopove, četvrta delove enterijera. Svaki od tih koraka ima svoju cenu, rokove, logistiku i maržu.

BYD je, s druge strane, veliki deo tog procesa zadržao u sopstvenim rukama. Takav sistem omogućava mu da brže donosi odluke, jednostavnije prilagođava proizvodnju i smanjuje troškove koji se kod konkurencije gomilaju kroz ceo lanac.

Japance posebno iznenadilo tehničko rešenje

Jedan od detalja koji je privukao veliku pažnju jeste način na koji BYD objedinjuje više ključnih sistema u jednu pogonsku celinu. Umesto velikog broja odvojenih komponenti, pojedini sklopovi su spojeni tako da automobil ima jednostavniju konstrukciju.

Takav pristup znači manje delova, manje komplikovanu montažu i niže troškove. U praksi, to proizvođaču donosi uštedu, a kupcu omogućava povoljniju cenu automobila.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy / Profimedia

Za japanske proizvođače, koji su godinama važili za majstore efikasnosti i pouzdanosti, ovakva analiza bila je jasan signal da se pravila igre menjaju.

BYD više nije samo „jeftina alternativa”

Ono što najviše brine konkurenciju jeste činjenica da BYD ne raste samo zato što je jeftiniji. Kompanija sve više pokazuje da može da ponudi električne automobile koji su tehnološki konkurentni, dobro opremljeni i cenovno privlačni.

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