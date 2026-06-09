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Nemački ADAC sproveo je dugotrajni test izdržljivosti kako bi proverio šta se dešava sa baterijom električnog automobila posle velike kilometraže i čestog punjenja na brzim punjačima.

Električni automobili iz godine u godinu postaju sve napredniji, ali jedno pitanje i dalje najviše zanima vozače: koliko baterija zaista traje kada vozilo pređe ozbiljnu kilometražu?

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Anatolii Rabizo / Alamy / Profimedia

Iako su elektromobili danas tehnološki razvijeniji nego ikada, tek duža upotreba u svakodnevnim uslovima može da pokaže koliko su baterije izdržljive, kako podnose brzo punjenje i da li kapacitet značajno opada posle više godina vožnje.

Upravo zbog toga nemački auto-klub ADAC sproveo je opsežan test velike kilometraže, tokom kog je električni automobil prešao 100.000 kilometara za što kraće vreme. Cilj je bio jasan – proveriti koliko je baterija izgubila od prvobitnog kapaciteta nakon intenzivne eksploatacije.

Test bez popuštanja

Tokom višemesečnog ispitivanja automobil nije bio „mažen“. Naprotiv, stručnjaci su ga koristili u različitim uslovima, a između testova detaljno su proveravali njegovo tehničko stanje.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: maho / Alamy / Profimedia

Vozilo je imalo bateriju kapaciteta 77 kWh, koja je često dopunjavana na brzim punjačima, i to do 100 odsto kapaciteta. To inače nije praksa koju proizvođači preporučuju za svakodnevnu upotrebu, jer se za dugoročnu zaštitu baterije najčešće savetuje umerenije punjenje.

Automobil je povremeno, i to sa potpuno napunjenom baterijom, stajao po nekoliko dana pre sledećeg testa. Ni to se ne smatra idealnim za zdravlje baterije, ali je upravo takav režim pomogao da se proveri njena izdržljivost u zahtevnijim okolnostima.

Softver doneo poboljšanja

Tokom testa vozilo je dobilo i nekoliko softverskih nadogradnji. One su omogućile veću snagu motora, bolju efikasnost u vožnji i veći domet.

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Posebno zanimljivo je to što su ažuriranja pokazala vidljive rezultate u hladnim uslovima i na kraćim relacijama, gde električni automobili često mogu da imaju slabije performanse zbog nižih temperatura i veće potrošnje energije.

Drugim rečima, test nije pokazao samo stanje baterije, već i koliko softver danas može da utiče na ponašanje modernog električnog automobila.

Baterija zadržala 93 odsto kapaciteta

Najvažniji rezultat stigao je nakon pređenih 100.000 kilometara. Prema nalazima ADAC-a, korisni kapacitet baterije iznosio je čak 93 odsto.

Kineski električni automobil Foto: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy / Profimedia

To znači da je baterija, uprkos čestom brzom punjenju, punjenju do maksimuma i intenzivnoj vožnji, izgubila samo sedam odsto kapaciteta. Za električni automobil koji je prošao tako zahtevan test, ovaj rezultat ocenjen je veoma pozitivno.

Ovakav ishod ide u prilog tvrdnjama da savremene baterije u električnim vozilima mogu da izdrže ozbiljnu kilometražu, čak i kada se ne koriste u idealnim uslovima.

Nisu svi utisci bili savršeni

Ipak, test nije prošao bez zamerki. Stručnjaci ADAC-a naveli su da su tokom vožnje primetili neprecizne komande osetljive na dodir, kao i sporiji odziv infotejnment sistema.

Zabeleženi su i problemi sa bukom koja je dolazila iz pravca pogonske osovine, ali je taj kvar otklonjen u okviru fabričke garancije.

Video: Epizoda emisije "Auto"