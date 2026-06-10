Nećete se obogatiti ako sipate u šest ujutru

Nećete se obogatiti ako sipate u šest ujutru

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Čim temperature pređu trideseti podeok, među vozačima ponovo počinje dobro poznata rasprava: da li je pametnije sipati gorivo rano ujutru, dok je još svežije, ili je potpuno svejedno kada stanete na pumpu?

Mnogi su uvereni da se leti, naročito tokom najtoplijeg dela dana, za isti novac dobija manje benzina ili dizela. Objašnjenje zvuči ubedljivo - gorivo se na toploti širi, pa litar navodno nije „isti” kada je napolju 35 stepeni i kada je jutro hladnije.

Međutim, stvarnost na benzinskoj pumpi nije baš tako dramatična.

Benzinska pumpa, sipanje goriva Foto: Shutterstock

Teorija ima smisla, ali u praksi ne donosi veliku razliku

Tačno je da se gorivo, kao i druge tečnosti, menja pod uticajem temperature. Kada je toplije, njegova zapremina se povećava, a kada je hladnije, postaje gušće. Zbog toga se često čuje savet da rezervoar treba puniti rano ujutru, jer tada navodno dobijate „više pravog goriva”.

Ipak, ono što mnogi zaboravljaju jeste da gorivo na pumpama ne stoji na suncu. Čuva se u velikim podzemnim rezervoarima, gde su temperaturne promene mnogo sporije i manje izražene nego napolju. Drugim rečima, to što je asfalt užaren ne znači da se gorivo u rezervoaru pumpe zagrejalo istom brzinom.

Foto: Shutterstock

Zato razlika između sipanja ujutru i sipanja u podne, za običnog vozača, najčešće nije vredna planiranja celog dana oko odlaska na pumpu.

Nećete se obogatiti ako sipate u šest ujutru

Ako vam je pumpa usput ujutru, naravno da možete tada da natočite gorivo. Ali ako očekujete veliku uštedu samo zato što ste poranili, verovatno ćete se razočarati.

Kod jednog rezervoara razlika je toliko mala da je u svakodnevnoj vožnji praktično neprimetna. Mnogo više goriva potrošićete ako zbog toga pravite dodatni krug po gradu, stojite u gužvi ili vozite nervozno do „omiljene” pumpe.

Po ovim cenama građani će puniti rezervoare svojih četvorotočkaša Foto: Zorana Jevtić

Drugim rečima, vreme točenja nije ono što najviše prazni novčanik.

Prava potrošnja krije se u vašoj vožnji

Vozači često traže trikove na pogrešnom mestu. Dok razmišljaju da li su sipali gorivo u pravom trenutku, zaboravljaju ono što zaista pravi razliku - način vožnje.

Nagla ubrzanja, kasno kočenje, prenizak pritisak u gumama, nepotreban teret u gepeku i stalna vožnja pod visokim obrtajima mnogo više utiču na potrošnju nego temperatura goriva na pumpi.

Zašto morate da isključite klimu pre nego što ugasite motor automobila Foto: Vinicius Bacarin / Alamy / Profimedia

Leti se tu dodaje i klima-uređaj.On jeste neophodan kada su vrućine velike, ali automobil ne mora odmah da se „zaledi”. Dovoljno je da ga prvo provetrite, zatim uključite klimu i podesite temperaturu razumno, umesto da motor odmah opteretite maksimalnim hlađenjem.

Još jedna greška koju vozači prave na pumpi

Mnogi, naročito pred put, imaju naviku da posle automatskog prekida pištolja nastave da dolivaju gorivo „još malo”. To nije dobra praksa.

Kada pištolj prekine punjenje, rezervoar je dostigao predviđeni nivo. Dodatno dolivanje može da napravi problem kod sistema za isparenja goriva, a kod nekih automobila i da izazove curenje viška, naročito po velikoj vrućini.

Cena goriva u Srbiji je pala Foto: Zorana Jevtić

Zato je mnogo pametnije stati kada pumpa sama prekine, nego juriti poslednjih nekoliko decilitara.

Šta je onda najbolji savet?

Najbolje vreme za sipanje goriva je - onda kada vam je to najpraktičnije. Ako je to jutro, u redu. Ako je to posle posla, takođe u redu. Važnije je da sipate na proverenoj pumpi, da ne vozite stalno na rezervi i da ne opterećujete auto lošim navikama.

Mit o „manje goriva po vrućini” nije potpuno izmišljen, ali je u svakodnevnom životu preuveličan. Fizika postoji, ali razlika koju prosečan vozač može da oseti gotovo je zanemarljiva.

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