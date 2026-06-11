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Hibridni automobilikoji se ne priključuju na punjač ponovo su u fokusu kupaca. Razlog je jednostavan: troše manje goriva, lakši su za svakodnevnu upotrebu od električnih automobila i ne traže planiranje vožnje oko stanica za punjenje.

Kod ovih modela baterija se dopunjava sama tokom vožnje, naročito pri kočenju i usporavanju, pa vozač ne mora da razmišlja o kablovima, punjačima i dometu. Upravo zato klasični hibridi ostaju vrlo praktično rešenje za gradsku vožnju, ali i za porodice koje žele štedljiv automobil bez previše komplikacija.

Toyota Yaris, hibridni automobil Foto: Sue Thatcher / Alamy / Profimedia

Toyota je godinama bila najpoznatiji predstavnik ove tehnologije, ali se tržište značajno promenilo. Danas gotovo svaki veliki proizvođač ima bar jedan ozbiljan hibrid u ponudi, od malih gradskih automobila do velikih SUV modela.

Gradski modeli: Toyota Yaris i novi Renault Clio

Za vozače kojima je najvažnija gradska vožnja, Toyota Yaris i dalje je jedan od najlogičnijih izbora. Kompaktan je, jednostavan za parkiranje i poznat po niskoj potrošnji. U hibridnoj verziji dolazi sa 116 ili 130 konjskih snaga, a prosečna potrošnja je oko 4,3 litra na 100 kilometara.

Renault Clio, hibridni automobil Foto: ako / Alamy / Profimedia

Među zanimljivim novitetima za 2026. izdvaja se i Renault Clio. Nova generacija donosi svežiji izgled, hibridni pogon od 160 konjskih snaga i prosečnu potrošnju od oko 3,9 litara na 100 kilometara, što ga čini jednim od najštedljivijih modela u klasi.

Mali i praktični SUV modeli

Kupci koji žele višu poziciju sedenja, ali ne i prevelik automobil, sve češće biraju kompaktne hibride. Hyundai Kona u hibridnoj verziji nudi 141 konjsku snagu, prtljažnik od 466 litara i potrošnju od oko 4,6 litara.

Kia Niro Foto: mikhail shorokhov / Alamy / Profimedia

Sličnu ulogu ima i Kia Niro, praktičan SUV dug 4,42 metra. Njegov hibridni pogon razvija 141 konjsku snagu, prtljažnik ima 451 litar, a prosečna potrošnja iznosi oko 4,4 litra.

Porodični SUV modeli imaju sve jaču ponudu

U višoj klasi najviše pažnje privlače modeli poput Kije Sportage i Hyundaija Tucson. Kia Sportage nakon redizajna donosi hibridnu verziju od 239 konjskih snaga, pogon na prednje ili sve točkove i veliki prtljažnik od 587 litara.

Hyundai Tucson, njegov bliski rođak, nudi 215 konjskih snaga, prostranu kabinu, prtljažnik od 616 litara i prosečnu potrošnju od oko 5,7 litara na 100 kilometara. To su automobili namenjeni vozačima kojima treba više prostora, ali i dalje žele manju potrošnju od klasičnog benzinca.

Hyundai Tucson Foto: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia

U ovu grupu ulazi i Renault Austral E-Tech, jedan od dinamičnijih hibridnih SUV modela. Razvija 200 konjskih snaga, koristi bateriju od 2 kWh i troši oko 4,7 litara na 100 kilometara.

Veći hibridi i povoljnije alternative

Toyota RAV4 za 2026. donosi robusniji izgled i hibridne verzije od 183 ili 191 konjske snage. Očekivana potrošnja je ispod pet litara, što je za SUV te veličine veoma dobar rezultat.

Među pristupačnijim opcijama pominje se EBRO S400, SUV dug 4,32 metra, sa 211 konjskih snaga, baterijom od 1,83 kWh i potrošnjom od oko 5,3 litra.

MG HS Hybrid Foto: ZarkePix / Alamy / Profimedia

Zanimljiv izbor je i MG HS Hybrid+, veliki SUV dug 4,67 metara, sa 224 konjske snage, prostranom kabinom i prtljažnikom od 507 litara. Njegova početna cena u Španiji iznosi 33.490 evra, što ga svrstava među konkurentnije modele u klasi.

Zašto kupci sve više biraju hibride?

Klasični hibridi najviše odgovaraju vozačima koji žele manju potrošnju, ali ne žele da menjaju navike. Nema priključivanja na punjač, nema čekanja da se baterija napuni i nema brige oko dometa.

Zato su posebno zanimljivi onima koji često voze po gradu, gde hibridni sistem najbolje koristi električni pogon pri kretanju, usporavanju i kratkim relacijama. Istovremeno, na dužim putovanjima automobil funkcioniše kao običan benzinac, pa nema ograničenja koja ponekad prate električne automobile.

Video: Kako radi Toyotin hibrini pogon