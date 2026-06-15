Da li bolje imati dva seta guma ili izgurati godinu na univerzalnim

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Tropsko leto stiglo je u Srbiju sa junom, temperature su premašile 30 stepeni Celzijusa, ali mnogi vozači još voze sa zimskim gumama. Troškovi zamene, koji godinama rastu su ono što odbija vozače da stave letnje pneumatike. Mnogi razmišljaju o All seazon rešenju, ali odlažu kako ne bu narušili kućni budžet.

Ako ste, ipak, odlučili da "letujete" sa zimskim gumama i tako sačekate jesen, morate da imate u vidu nekoliko ozbiljnih činjenica.

Zakonski, zamena zimskih guma za letnje nije strogo obavezna ukoliko na putu nema snega i leda.

Međutim, vožnja zimskih guma tokom letnjih meseci ozbiljno ugrožava bezbednost i izaziva niz drugih problema koje morate znati.Evo ključnih rizika i činjenica ako ipak odlučite da ih ne menjate:

Duži zaustavni put

Zimske gume imaju znatno mekšu smešu i dublje šare. Na temperaturama iznad +7°C, posebno na vrelom asfaltu, mekša guma se pregreva, zbog čega automobilu treba i do nekoliko metara više da se zaustavi pri naglom kočenju.

Zamena guma leti i zimi je obavezna Foto: RINA

Nestabilnost u krivinama

Zbog specifičnih blokova gazećeg sloja koji služe za sneg, vozilo će biti manje stabilno pri bržim manevrima i znatno više će se "ljuljati" u krivinama.

Brže propadanje guma

Letnje temperature tope lamelice na zimskim gumama. Usled toplote i trenja, zimske gume se na vrelom asfaltu dramatično brže troše i trajno gube svoja svojstva, čime postaju neupotrebljive za sledeću zimu.

Povećana potrošnja goriva

Zbog većeg otpora kotrljanja koji stvaraju mekši pneumatici i kramponi, automobil troši osetno više goriva tokom vožnje po suvom i toplom vremenu.

Pravni aspekt

Period za korišćenje zimske opreme u Srbiji traje od 1. novembra do 1. aprila. Posle 1. aprila, zimske gume su zakonski dozvoljene samo ako na kolovozu nema snega i leda.

Ako već vozite, izbegavajte brzinu veću od 120 km/h, pri visokim temperaturama. Takođe, vozite veoma oprazno kako ne bi ugrouzili ličnu, i bezbednost saputnika i ostalih učesnika u saobraćaju.

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