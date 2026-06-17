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Dok su mnogi primerci „juga“ na domaćim putevima odavno završili na auto-otpadima ili zaboravljeni u garažama, jedan izuzetno očuvan model proizveden 1989. godine u Velikoj Britaniji dobio je cenu dostojnu pravog kolekcionarskog automobila.

Britanska kuća specijalizovana za prodaju klasičnih vozila KGF Classic Cars ponudila je model Zastava Yugo 45A za 8.995 funti, što je približno 10.500 evra. Reč je o automobilu koji je tokom gotovo četiri decenije prešao samo 16.923 milje, odnosno oko 27.200 kilometara.

Izgleda gotovo kao kada je izašao iz fabrike

Pogledajte u galeriji kako izgleda:

1/9 Vidi galeriju Plavi Yugo 45A iz 1989. godine koji se u Velikoj Britaniji prodaje za 10.500 evra Foto: youtube/KGF Classic Cars

Posebnu vrednost ovom automobilu daje činjenica da je sačuvan u gotovo potpuno originalnom stanju. Karoserija u fabričkoj nijansi „Kan plava“ i dalje ima izražen sjaj, dok prodavac navodi da na vozilu nema korozije ni većih popravki.

Na automobilu su sačuvani originalni fabrički paneli, stakla, nalepnice i tablice prodavca koji ga je kao novog isporučio prvom vlasniku. Ispod haube se i dalje nalazi oznaka „Made in Yugoslavia“, dok unutrašnjost izgleda gotovo netaknuto uprkos tome što je vozilo staro 37 godina.

Siva platnena sedišta imaju minimalne tragove korišćenja, a u kabini se još nalazi fabrički kasetofon marke „Filips“. Sačuvan je i originalni komplet alata, što je kod automobila ovog godišta prava retkost.

Foto: youtube/KGF Classic Cars

Motor ima svega 45 konjskih snaga

Yugo 45A pokreće četvorocilindarski motor zapremine 903 kubna centimetra, koji razvija 45 konjskih snaga. Uparen je sa četvorostepenim manuelnim menjačem, dok je deklarisana maksimalna brzina oko 137 kilometara na sat.

Britanski prodavac u opisu sa dozom humora navodi da menjač radi dobro, iako je pomalo neprecizan – „baš onakav kakav je napravljen“.

Foto: youtube/KGF Classic Cars

Automobil je u maju 2026. godine prošao veliki servis, osvežen je sistem za dovod goriva, a kočnice su potpuno remontovane. Svih pet točkova, uključujući i rezervni, dobilo je nove gume koje još nisu prešle nijedan kilometar.

U Britaniju stigao kao nov

Ovaj Yugo je kao nov prodat 1. avgusta 1989. godine preko ovlašćenog zastupnika kompanije Zastava Yugo Cars u Redingu. Tokom godina smenjivali su se vlasnici koji su očigledno vodili računa o njemu, pa je uz automobil sačuvana i obimna dokumentacija.

Foto: youtube/KGF Classic Cars

Među papirima su servisni računi, zapisi o održavanju, stari reklamni materijali, brošure, fabrička dokumentacija i pisma koja se odnose na servisne akcije. Upravo takva istorija i originalno stanje danas ga izdvajaju od većine preživelih primeraka.

Prodavac ga predstavlja kao redak britanski Yugo i „ultimativni klasik za one koji se usuđuju da budu drugačiji“.

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