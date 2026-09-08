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Jedan od najpoželjnijih malih sportskih automobila s početka devedesetih proveo je čak četvrt veka zaboravljen u štali u Velikoj Britaniji. Ford Fiesta RS Turbo iz 1990. godine poslednji put je bila na putu 2001, a sada je konačno izvučena na dnevno svetlo.

U pokušaju da oživi automobil učestvovao je Džoni Smit, poznat po emisiji „The Late Brake Show“ i projektima spasavanja starih vozila. On je otputovao u Jezersku oblast, gde je Fiesta godinama stajala netaknuta.

Pogledajte u galeriji kako izgleda sada:

1/15 Vidi galeriju Ford Fiesta RS Turbo iz 1990. izvučena iz štale posle 25 godina Foto: youtube/The Late Brake Show

Vlasnik automobila Šon redovno je vozio Fiestu približno deset godina, a zatim ju je parkirao i više nije koristio. Iako je povremeno razmišljao o prodaji, od toga je svaki put odustajao, pa je automobil ostao u štali zajedno sa starom zaštitnom bravom koja je povezivala volan i papučicu kočnice.

Ključ od blokade odavno izgubljen

Prvi problem pojavio se i pre nego što su pokušali da pokrenu automobil. Ključ zaštitne blokade odavno je bio izgubljen, zbog čega je bravu bilo neophodno preseći.

Nakon toga je Fiesta uz pomoć traktora pažljivo izvučena iz štale. Iako je 25 godina provela van puta, njeno stanje prijatno je iznenadilo ekipu.

Foto: youtube/The Late Brake Show

Unutrašnjost je ostala gotovo netaknuta, bez većih oštećenja koja bi se očekivala nakon toliko vremena provedenog u zatvorenom i vlažnom prostoru. Još važnije, utvrđeno je da motor nije blokirao, što je bio jedan od najvećih strahova pre početka spasavanja.

Bila rival Pežou 205 GTI

Ford Fiesta RS Turbo treće generacije bila je početkom devedesetih jedan od najatraktivnijih sportskih hečbekova u Evropi. Predstavljala je odgovor Forda na modele kao što su Pežo 205 GTI i Reno 5 GT Turbo.

Foto: youtube/The Late Brake Show

Pokretao ju je 1,6-litarski benzinski turbo motor sa 133 konjske snage. Automobil je do brzine od 100 kilometara na sat stizao za približno 8,2 sekunde, dok je maksimalna brzina iznosila oko 205 kilometara na sat.

Pored snažnijeg motora, RS Turbo se od standardne Fieste razlikovala po sportskom ogibljenju, aerodinamičnim dodacima, posebnim točkovima i prepoznatljivom enterijeru. Upravo zbog tih osobina danas predstavlja tražen model među kolekcionarima i ljubiteljima sportskih automobila iz tog perioda.

Prvi pokušaj pokretanja nije uspeo

Foto: youtube/The Late Brake Show

Činjenica da motor može da se okrene ulila je nadu da bi Fiesta ponovo mogla da proradi. Ipak, prvi pokušaj pokretanja nije bio uspešan.

Problem je, prema prvim procenama, nastao u sistemu za dovod goriva, što nije neobično kod automobila koji decenijama nije paljen. Staro gorivo, dotrajala pumpa, zapušene cevi i naslage u rezervoaru samo su neki od kvarova koji mogu da se pojave nakon tako dugog mirovanja.

Zbog toga je Šon odlučio da automobil prepusti mehaničaru, koji bi trebalo detaljno da pregleda motor, sistem goriva, kočnice, instalacije i ostale vitalne sklopove pre novog pokušaja paljenja.

Foto: youtube/The Late Brake Show

Iako očuvani primerci Fieste RS Turbo danas mogu da dostignu visoku cenu, vlasnik za sada ne razmišlja o prodaji. Njegov cilj je da automobil osposobi i ponovo vrati na put.

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