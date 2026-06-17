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Planiranje putovanja danas je mnogo lakše nego pre dve decenije, a Google mape odavno više nisu samo alat koji pokazuje kako da stignete od jedne tačke do druge. Ova aplikacija može da pomogne i pri izboru restorana, pronalaženju parkinga, izbegavanju gužve, snalaženju na aerodromu, proveri kvaliteta vazduha, pa čak i onda kada nemate internet.

Google Maps danas mesečno koristi više od dve milijarde ljudi, a mnogi verovatno ne znaju koliko korisnih opcija aplikacija zapravo nudi. Ako se spremate za put, bilo da idete automobilom, avionom ili planirate obilazak nepoznatog grada, ove funkcije mogu vam znatno olakšati organizaciju.

Preuzmite mapu i koristite je bez interneta

Foto: Charles McClintock Wilson / Alamy / Profimedia

Jedna od najkorisnijih opcija za putovanja jeste mogućnost preuzimanja mape određenog područja. Dovoljno je da pronađete grad ili oblast, otvorite naziv lokacije i izaberete opciju „Download“. Nakon toga možete da koristite osnovnu navigaciju i bez internet veze, što je posebno praktično u inostranstvu, na mestima sa slabim signalom ili kada ne želite da trošite mobilne podatke.

Proverite gužvu pre nego što krenete

Google mape mogu da pokažu koliko je određeno mesto obično posećeno u različitim delovima dana. Kada pronađete restoran, prodavnicu, muzej ili neku drugu lokaciju, skrolujte do odeljka „Popular times“. Tu možete da vidite kada su najveće gužve, a na pojedinim mestima i koliko je objekat posećen u tom trenutku. Ova opcija može da vam uštedi vreme i pomogne da izbegnete čekanje u redu.

Lakše pronađite parking i pravi ulaz

Foto: Dmytro Derevianko / Alamy / Profimedia

Dolazak do velikog hotela, stambenog kompleksa, tržnog centra ili nepoznate zgrade često nije jednostavan. Google mape mogu da istaknu glavni ulaz, pokažu obližnja parkirališta i podsete vas da sačuvate mesto na kojem ste ostavili automobil. Nakon parkiranja moguće je uključiti pešačku navigaciju od vozila do odredišta.

Proverite kako ruta izgleda pre polaska

Funkcija Immersive View omogućava da unapred pogledate pojedine rute, parkove, stadione i druge lokacije. Možete da proverite kako izgleda put, gde se nalazi parking, da li vas očekuju uska skretanja, ali i kakvi bi mogli da budu vremenski i saobraćajni uslovi.

Pošaljite rutu direktno u automobil

Ako vozilo ima ugrađene Google usluge,rutu možete da isplanirate na telefonu i pošaljete je direktno u automobil. Tako ne morate ponovo da unosite adresu kada sednete za volan, što je naročito praktično kada ste u žurbi.

Izaberite rutu koja štedi gorivo

Foto: Shutterstock

Google mape mogu da predlože putanju koja troši manje goriva ili električne energije. Takva ruta označena je zelenim listom i može da bude korisna vozačima koji žele da smanje potrošnju, posebno na dužim putovanjima. Aplikacija prilikom računanja uzima u obzir saobraćaj, uspone, vrstu puta i druge faktore.

Pronađite punjače za električni automobil

Vlasnici električnih vozila mogu u aplikaciju da unesu marku i model automobila. Google mape će zatim prikazati kompatibilne punjače u blizini ili duž rute. Moguće je filtrirati stanice prema brzini punjenja i proveriti da li je određeni punjač trenutno slobodan.

Pogledajte šta vas čeka na aerodromu

Ako putujete avionom, pretragom aerodroma i otvaranjem odeljka „Directory“ možete da pronađete restorane, prodavnice, salone, parkinge, rentakar poslovnice i druge sadržaje. Ova funkcija može da olakša snalaženje na velikim aerodromima i pomogne vam da brže pronađete ono što vam je potrebno.

Rezervišite restoran iz aplikacije

Google Maps Foto: Shutterstock

Na pojedinim lokacijama moguće je rezervisati sto direktno kroz Google mape. Ako restoran sarađuje sa nekim od Googleovih partnera za rezervacije, pojaviće se opcija „Reserve“. Na taj način možete da izaberete termin bez dodatnih telefonskih poziva.

Proverite najpopularnija jela

Kada pronađete restoran, potražite odeljak „Menu highlights“. Tu se mogu videti fotografije i komentari gostiju o jelima koja se najčešće poručuju, što može da bude korisno kada ste u nepoznatom gradu i ne znate šta da izaberete.

Napravite zajedničku listu mesta

Ako putujete sa prijateljima ili porodicom, možete da napravite zajedničku listu restorana, znamenitosti i drugih mesta koja želite da posetite. Članovi grupe mogu da dodaju predloge i glasaju pomoću emotikona, što olakšava dogovor oko plana puta.

Koristite kameru za lakše snalaženje

Foto: Shutterstock

Funkcija Lens in Maps koristi kameru telefona i proširenu stvarnost. Kada izađete iz metroa ili se nađete u nepoznatom kraju, možete da usmerite telefon prema ulici i na ekranu dobijete nazive objekata, ocene, radno vreme i druge korisne podatke.

Vratite se u prošlost uz Street View

Street View omogućava da pogledate i starije snimke određene lokacije. Potrebno je da uključite Street View, pronađete adresu i izaberete opciju „See more dates“. Tako možete da vidite kako su se ulica, naselje ili kuća menjali tokom godina.

Proverite kvalitet vazduha

Pre šetnje, trčanja ili boravka na otvorenom možete da proverite kvalitet vazduha. U meniju sa slojevima izaberite „Air Quality“ i na mapi će se pojaviti prikaz nivoa zagađenja. Ova opcija može da bude korisna osobama koje su osetljive na loš kvalitet vazduha.

Gemini može da predloži gde da idete

Foto: Shutterstock

Ako nemate ideju šta da obiđete, gde da večerate ili kako da provedete veče, Google Maps može da ponudi predloge uz pomoć sistema Gemini. Možete da zatražite preporuke za aktivnosti sa prijateljima, zanimljiva mesta u gradu ili ideje za izlazak, a aplikacija će prikazati rezultate zasnovane na podacima sa Google mapa.

Proverite pristupačnost mesta

U podešavanjima je moguće uključiti opciju „Accessible Places“. Tada se prikazuje ikonica invalidskih kolica uz mesta koja imaju pristupačne ulaze, toalete, parking ili prostor za sedenje. Dostupna su i detaljnija glasovna uputstva za osobe sa oštećenjem vida.

Promenite izgled vozila na mapi

Tokom navigacije moguće je promeniti standardnu plavu strelicu i izabrati drugačiju ikonicu vozila. Na raspolaganju su različiti tipovi automobila i nekoliko boja, pa navigaciju možete prilagoditi svom ukusu.

Video: Google maps navođenje u trakama